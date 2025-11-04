नागपूर

Nagpur Crime: आंबेडकर कॉलेजची विद्यार्थिनी साळव्यात गळफासाने संपवला जीवनप्रवास

Nagpur News: साळवा गावातील आंबेडकर कॉलेजच्या विद्यार्थिनीने घरात गळफास घेऊन जीवनप्रवास संपवला; कारण अद्याप अस्पष्ट, कुही पोलिसांचा तपास सुरू. वीस वर्षीय प्रज्ञा वसतिगृह सोडून काही दिवसांपूर्वी ती घरी आली होती.
साळवा (ता.कुही) : राजोला सर्कल अंतर्गत साळवा गावात एका वीस वर्षीय तरुणीने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता.३) सायंकाळी उघडकीस आली.

