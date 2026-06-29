विस्तार अधिकारीपदी पदोन्नतीचा आनंद ठरला अखेरचा प्रवास, रुजू होण्याआधी जीवने कुटुंबावर काळाचा घाला

साईनाथ सोनटक्के : सकाळ वृत्तसेवा, चंद्रपूर, ता. २८ : घरात पदोन्नतीचा आनंद, नव्या जबाबदारीची स्वप्ने आणि उज्ज्वल भविष्याची आस... मात्र, नियतीने काही वेगळेच लिहून ठेवले होते. अकोल्यात नव्या पदावर रुजू होण्यासाठी निघालेल्या जीवने कुटुंबाचा प्रवास समृद्धी महामार्गावरच कायमचा थांबला. धामणगाव रेल्वेजवळील चॅनल क्रमांक १०६ परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याने चंद्रपूर शहरावर शोककळा पसरली आहे. Akola Posting Turns into Family Tragedy on Highway.चंद्रपूरच्या बाबूपेठ परिसरातील डी.एड. कॉलेजजवळ महादेव जीवने (वय ६३) आणि लता जीवने (वय ५६) हे दाम्पत्य वास्तव्यास होते. महादेव जीवने हे वेकोलितून सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांचा मुलगा भास्कर जीवने (वय ४२) हे भटाळी वेकोलित व्यवस्थापक पदावर कार्यरत होते तर त्यांची पत्नी आरती जीवने (वय ३७) या जिल्हा परिषदेत विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदावर कार्यरत होत्या..काही दिवसांपूर्वी आरती जीवने यांना प्रशासकीय अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाली होती. अकोला येथे नव्या जबाबदारीची सुरवात करण्यासाठी त्या सज्ज झाल्या होत्या. त्यांनी अकोल्यात किरायाची खोलीही निश्चित केली होती आणि पदभार स्वीकारून पुन्हा चंद्रपुरात परतल्या होत्या. सोमवारपासून त्या नियमित सेवेत रुजू होणार असल्याने संपूर्ण कुटुंब आनंदात होते..Samruddhi Road Accident : चिमुरडीचं हसू कायमचं हरपलं! समृद्धी महामार्गावर एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा दुर्दैवी अंत, थरकाप उडवणारा अपघात.रविवारी सकाळी आरती यांना अकोल्यात सोडण्यासाठी पती भास्कर, मुलगी त्रिशा (वय १२), सासरे महादेव आणि सासू लता जीवने असे पाचही जण चारचाकी वाहनाने निघाले. मात्र, धामणगाव रेल्वेजवळ समृद्धी महामार्गावरील चॅनल क्रमांक १०६ परिसरात त्यांच्या कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या कंटेनरला भरधाव वेगात जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात कारमधील पाचही जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..घरासमोर स्मशान शांतताक्षणभरापूर्वी नव्या आयुष्याची स्वप्ने उराशी बाळगून निघालेले हे कुटुंब नियतीच्या एका क्रूर घावाने कायमचे उद्ध्वस्त झाले. या दुर्घटनेची माहिती चंद्रपुरात पोहोचताच बाबुपेठ परिसरात शोककळा पसरली. जीवने कुटुंबाच्या घरासमोर दिवसभर नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि नागरिकांची गर्दी होत होती. परिसरात निरव शांतता पसरली होती. पदोन्नतीचा आनंद साजरा करणाऱ्या या कुटुंबावर काळाने अवघ्या काही तासांत दुःखाचा डोंगर कोसळविला. एकाच कुटुंबातील पाच जणांच्या निधनाने संपूर्ण शहर हळहळ व्यक्त करीत असून, या हृदयद्रावक घटनेने प्रत्येकाचे मन सुन्न झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.