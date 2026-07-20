Samruddhi Accident एका अपघातामुळे वाहतूक थांबवली, कारला मागून आलेल्या ट्रकने धडक दिली; जुळ्या बहिणींसह सहा जणांचा जागीच मृत्यू

समृद्धी महामार्गवर भरधाव ट्रकनं कारला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता की कारचा चुराडा झाला आहे. कारमधील चौघे आणि ट्रकमधील दोघे गंभीररित्या जखमी झाले होते. त्यांना बाहेर काढून रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला. या अपघातामुळे समृद्धी महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलीस आणि प्रशासनाकडून अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. Samruddhi Accident: Truck Hits Car, Six Killed Including Twins.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वर्ध्यात समृद्धी महामार्गावर चॅनेल सहा जवळ भीषण अपघात झाला. कारला भरधाव ट्रकनं मागून धडक दिल्यानं झालेल्या या अपघाता ६ जण जागीच मृत्यूमुखी पडले. पुलगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत विरूळ इंटरचेंज जवळ हा अपघात घडला..मध्यरात्री नग्नावस्थेत मंदिरात गेली, मूर्ती उचलून तलावात उडी मारली; २५ वर्षीय इंजिनिअर तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी मोठा खुलासा.पुण्यात मुलीच्या कॉलेजच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नागपूरचं कुटुंब गेलं होतं. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून नागपूरला परतत असताना त्यांच्या कारला ट्रकने मागून धडक दिली. अपघातानंतर कारने पेट घेतला. यात कारमधील चालकासह चौघांचा आणि ट्रकमधील चालक आणि क्लिनर यांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे पुन्हा एकदा समृद्धी महामार्गावरील अपघातांचा मुद्दा उपस्थित होत आहे..रात्री इथेनॉल घेऊन जाणारा टँकर उलटल्यानं समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे वाहनांचा अंदाज न आल्यानं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. नागपूर कॉरिडॉरमध्ये थांबलेल्या कारला ट्रकने मागून धडक दिली. कार पुण्याहून वर्ध्याच्या दिशेने निघाली होती. ट्रकने मागून धडक देताच कारने पेट घेतला आणि आग इतकी भडकली की कुणालाच बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही..अपघातात मृत्यू झालेले कारमधील चौघे वर्धा जिल्ह्यातील सालोड गावचे असल्याचं समजते. यात दोन जुळ्या बहिणींचा समावेश होता. जानवी राजेश टिपले, सुषमा राजेश टिपले अशी बहिणींची नावे असून त्यांचे वडील राजेश आनंदराव टिपले यांच्यासह अंकुश राऊत यांचा मृत्यू झाला. तर ट्रकमधील संजय कुमार आणि समरजीत पाल यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.