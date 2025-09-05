Samruddhi Expressway: समृद्धीवरील 120 शौचालय कुठं गेले? न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल, फोटो अन् लोकेशन सह अहवाल मागवला

समृद्धी महामार्गावर आता १२० ‘पोर्टा केबिन’ अर्थात तात्पुरते शौचालये बांधण्यात आली आहेत. मात्र, आपण काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावरून गेलो असता आपल्याला या प्रकारचे एकही शौचालय दिसले नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच, याचिकाकर्त्याला महामार्गाची पाहणी करण्याचे आदेश देत सोमवारपर्यंत (ता. ८) अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले..अहवाल सादर करण्याचे आदेशसामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेली ही जनहित याचिका प्रलंबीत आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईलच्या पेट्रोल पंपांवर स्वच्छतागृहे अद्ययावत असल्याचा तेल कंपन्यांचा दावा याचिकाकर्त्याने खोटा ठरवला. त्यांच्या अहवालानुसार ही स्वच्छतागृहे अतिशय घाणेरडी व अस्वच्छ स्थितीत आहेत. एमएसआरडीसीने यावर दिलेल्या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते..आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ते वरिष्ठ विधिज्ञ डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, ‘गेल्या काही काळात या महामार्गावर विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात दोन्ही बाजुने प्रत्येकी १५ अशी एकूण ३० नागरी सुविधा केंद्र उभारली जात आहेत. यातील २२ केंद्र पूर्णपणे सुरू झाली असून इतर आठ केंद्रांचे काम सुरू आहे. तसेच २०० पोर्टा केबीन अर्थात तात्पुरती शौचालये उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील १२० सुरू झाली असून ८० केबीनचे काम सुरू आहे.’.Nagpur News : एनआयआरएफ रॅंकींगमध्ये व्हीएनआयटी चमकले; आर्किटेक्चरमध्ये १०, अभियांत्रिकीत ४४ वे स्थान.पोर्टा केबिन कुठे?यावर न्यायालयाने थेट सवाल केला की, ही ‘पोर्टा केबिन’ कुठे सुरू करण्यात आली आहेत? आम्ही काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरला गेलो तेव्हा आम्हाला एकही केबिन दिसले नाही. यावर संबंधित केबिन नेमकी कुठे आहेत याची माहिती देऊ असे आश्वासन सराफ यांनी दिले.राज्य सरकारने सोमवारपर्यंत (ता. ८) ही माहिती द्यावी. याचिकाकर्त्याने या माहितीच्या आधारे महामार्गाला भेट द्यावी व तेथील वस्तुस्थिती छायाचित्रांसह सादर करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी तर पेट्रोल कंपन्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ते सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली..प्रवाशांकडून नव्हे, गावकऱ्यांकडून वापरपेट्रोल पंप कंपन्यांकडून बाजू मांडताना ॲड. धर्माधिकारी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘कंपन्यांकडून या शौचालयांची देखरेख करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. शौचालये फार चांगल्या स्थितीत नाहीत हे मान्य असले तरीसुद्धा ती ठिक-ठाक स्थितीत आहेत. या शौचालयांचा वापर केवळ महामार्गावरील प्रवासीच नाही तर आसपासच्या गावांमधील नागरिकही करीत आहेत. त्यामुळे त्यांची देखरेख सोपी नाही. आता कंपन्यांनी पेट्रोल विकावे का शौचालय सांभाळावे हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे.’.Nagpur Blast: आई, काळजी करू नकोस’ म्हणत निघालेला मुलगा कधीच परतला नाही;औद्योगिक परिसरात भीषण स्फोट, एका कुटुंबाची दुनिया उद्ध्वस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.