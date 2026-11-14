Road Accident: ‘समृद्धी’वर भरधाव कंटेनरची १८ वाहनांना धडक ;१५ ते २० प्रवासी गंभीर जखमी, अनेक वाहनांचा चक्काचूर

सिंदखेड राजा : दीपावलीचा सण आटोपून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी समृद्धीवरील प्रवास कमालीचा त्रासदायक ठरला. सिंदखेड राजा तालुक्यातील तढेगावजवळ खडकपूर्णा नदीच्या पुलावर मुंबई कॉरिडॉर चॅनेल क्रमांक ३२० वर भरधाव कंटेनरने तब्बल १७ प्रवासी वाहनांसह पोलिसांच्या एका वाहनाला फरपटत नेल्याची भीषण घटना शुक्रवारी (ता.१३) सकाळी साडे अकराच्या सुमारास घडली. .या अपघातात अंदाजे १५ ते २० प्रवासी गंभीर, तर २५ ते ३० प्रवासी किरकोळ जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमींमध्ये लहान बालकांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक छत्रपती संभाजीनगर कडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा यात समावेश होता. या अपघातात अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, खडकपूर्णा नदीवरील पुलाजवळील चॅनेल क्रमांक ३२१.९ वर सिमेंट घेऊन जाणारा एमएच ४६ डीसी ०५१९ क्रमांकाचा मिक्सर कंटेनर उलटला होता..हा कंटेनर बाजूला करण्यासाठी पोलिसांकडून वाहतूक काही काळ थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, मुंबई कॉरिडॉरच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनर क्रमांक एमएच ४० बीएल ४९११ चालकाने सुरुवातीला पोलिसांच्या स्कॉर्पिओला (क्रमांक एमएच २८ सीसी ६८३०) मागून जोरदार धडक दिली. यानंतर कंटेनरने समोर थांबलेल्या वाहनांना एकापाठोपाठ धडक देत तब्बल १८ वाहनांना फरपटत नेले. पान ७ वर.ही धडक इतकी भीषण होती की अनेक वाहने एकमेकांवर आदळली. काही वाहनांमध्ये प्रवासी अडकून पडल्याने घटनास्थळी एकच आक्रोश सुरू झाला. अपघातानंतर इतर वाहनांतील प्रवाशांनी मदतीसाठी धाव घेत अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. तत्काळ रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. जखमींना सिंदखेड राजा व जालना येथील रुग्णालयांत उपचारासाठी हलविण्यात आले.घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अर्जुन ठोसरे, किनगाव राजाचे प्रभारी ठाणेदार भारत चपाईतकर, देऊळगाव राजाचे ठाणेदार ब्रह्मगिरी, बीबीचे ठाणेदार अशोक अवचार, माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर, प्रवीण गीते, वैभव देशमुख, सिद्धेश्वर आंधळे, महामार्गाचे साहाय्यक निरीक्षक राहुल पाटील, पोलिस कर्मचारी श्रावण डोंगरे, विष्णू मुंढे, जीवन जायभाये, मिलिंद सोनपसारे, गणेश वारकरी, राजू खार्डे, प्रशांत जायभाये, शिवाजी बारगजे, राहुल कायंदे, नाजीम चौधरी, धीरज चंदन, देवेंद्र पायघन, विकास राऊत, सागर कोल्हे तसेच परिसरातील नागरिकांनी समृद्धी महामार्ग कर्मचारी, क्यूआरव्ही टिम तसेच रुग्णवाहिका डॉक्टरांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन अपघातग्रस्तांना मदत करून वाहतूक सुरळीत केली..इतर जखमींची नावेअजिंक्य विलास परमिल, विलास परमिल, मीना परमिल, नेहा परमिल, रा. नागपूर, अस्लम बाबू जान मियाँ, अश्रमेरी आलम अन्सारी बाबू जान मियाँ, रा. मंचर पुणे, मनीष चंद्रभान काकडे, मनीषा काकडे, आरोही काकडे, आराध्य काकडे, रा. पुणे, आदित्य शरद कोठावळे, प्रियंका कोठावडे, आरोही कोठावडे रा. डोंबिवली, अनसुल अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, शिकांश अग्रवाल रा. छत्तीसगड, नितीन पद्माकर येसनकर, गायत्री येसनकर, सचिन येसनकर, निकिता येसनकर, शौर्य येसनकर, रियांश येसनकर रा. मांडवगड, सेवाग्राम, जि. वर्धा, मयंक अशोक मिश्रा, रिचा मिश्रा, तनुष मिश्रा, रा. पुणे, मनोज बारब्दे, रा.अमरावती, विक्रम धाक्रस, रा. नागपूर, गोपाल सिंग जोगेश्वर, गौतम जोगेश्वरी, रा. अकोला, अभिजित जावळकर, रा. पिंपरी चिंचवड, नितीन पद्माकर, रा. वर्धा, स्वप्निल पांडव, रा. अकोला, शुभम साळवे रा. चोरपांग्रा, ता. लोणार.सिंदखेड राजातजखमींवर उपचारसरला गजानन कंकाळ, (वय ४२, रा. अकोला) यांचा हात फ्रॅक्चर झाला आहे. याशिवाय आराध्या मनीष काकडे, मनीषा मनीष काकडे (रा. पुणे), कृष्णा कपिल गौतम (रा. अकोला), रिता अशोक मिश्रा, मयंक अशोक मिश्रा (रा. पुणे), स्वप्निल बाबाराव पांडव (रा. पुणे), शुभम साळवे (रा. अकोला) हे सर्व प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून, त्यांच्यावर सिंदखेड राजा येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.