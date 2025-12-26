Nagpur Truck Accident: 'समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू'; एकजण गंभीर, दुरुस्तीसाठी ट्रक उभा अन् काय घडलं?

कारंजा: समृद्धी महामार्गावरील लोकेशन क्रमांक १९७ वर गुरुवारी (ता.२५) रोजी पहाटे चार वाजताच्या दरम्यान दोन ट्रकचा भीषण अपघात झाला. दुरुस्तीसाठी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर जखमी झाला. संतोष सिंग (वय ३५ वर्ष रा.जनकपूर उत्तरप्रदेश) व सुभाष वाघ (वय २५ वर्ष, रा.मसला जि. बुलडाणा) अशी मृतांची नावे आहेत. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.मिळालेल्या माहितीनुसार समृद्धी महामार्गावर दुरुस्तीसाठी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला (एम एच ०४ जे के ९४१६ क्रमांक) मागून येणाऱ्या (एम एच १४ एच व्ही.७३९५ क्रमांकाच्या) ट्रकने मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात अनिकेत सिंग (वय ३० वर्ष रा.जनकपूर उत्तरप्रदेश ) गंभीर जखमी झाला..अपघाताची माहिती मिळताच श्री गुरू मंदिर रुग्णवाहिकेचे रुग्णसेवक रमेश देशमुख यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. याचवेळी शेलूबाजार १०८ समृद्धी महामार्ग येथून १०८ रुग्णवाहिका पायलट आतिश चव्हाण व डॉ. गणेश यांच्या उपस्थितीत घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना तातडीने कारंजा उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. .Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहलता चव्हाण यांनी तपासणीअंती दोघांना मृत घोषित केले तर एका जखमीवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.