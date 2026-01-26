Satyanarayan Nuwal : स्टेशनवरील रात्र ते फोर्ब्सच्या यादीपर्यंत; पद्मपुरस्काराने सन्मानित सत्यनारायण नुवाल कोण?

सत्यनारायण नुवाल यांना यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. शिक्षण पूर्ण झाले नाही, लहान वयातच लग्न झाले आणि काही करायला वेळ मिळाला नाही. एक वेळ तर अशी आली की त्यांनी रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढली. पण जो हार मानत नाही, त्याला यश मिळते, असे म्हणतात. फक्त दहावीपर्यंत शिक्षण, वयाच्या १९ व्या वर्षी लग्न आणि नवीन जबाबदाऱ्या, पण हिंमत अन् दृढनिश्चय एवढा की सत्यनारायण नुवाल हे नाव आज फक्त देशात नाही तर विदेशातही मोठे झाले आहे. .संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीमधील अग्रणी उद्योजक असा अतुलनीय प्रवास साकरणारे उद्योगपती सत्यनारायण नंदलाल नुवाल यांना रविवारी पद्मश्री पुरस्कार घोषित झाला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भर भारतच्या घोषणेला प्रत्यक्षात उतरवित असलेल्या शिलेदाराचा पद्म पुरस्काराने यथोचित सन्मान होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. सत्यनारायण नुवाल यांनी दहावीपर्यंतच शिक्षण घेतले..Padma Awards 2026 : पद्म पुरस्कार जाहीर: महिलांचा सन्मान, परदेशी नागरिकांचा गौरव; धर्मेंद्र, अच्युतानंदन यांना पद्मविभूषण.यानंतर घरची परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षण सोडून कामाच्या शोधात बाहेर पडावे लागले. राजस्थानातील एका छोट्याशा गावात जन्मलेले सत्यनारायण नुवाल यांचे बालपण आणि परिस्थिती भारतातील लाखो गरीब कुटुंबांसारखीच होती. कुटुंबाची जबाबदारी इतक्या लवकर त्यांच्या खांद्यावर आली की अवघ्या १९ व्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला. कामाच्या शोधात ते महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथे आले. तेथे एका नातेवाईकासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. आयुष्य थोडे स्थिर होऊ लागले, पण ध्येय अजूनही दूर होते. याच काळात त्यांची भेट एका अशा व्यक्तीशी झाली, ज्याने त्यांच्या आयुष्याची दिशा बदलून टाकली. त्यांचे नाव होते अब्दुल सत्तार..सत्तारभाई यांच्या मदतीने नुवाल यांना हळूहळू कोळसा खाणींकडून पुरवठ्याचे काम येऊ लागले. नंतर छोट्या व्यवहारांचे मोठ्या करारांमध्ये रूपांतर होऊ लागले. सुरुवातीला ते फक्त हँडलिंग करायचे. नंतर कन्साइनमेंट एजंट बनले आणि हळूहळू त्यांचे नाव मोठे होऊ लागले. १९८० पर्यंत स्फोटक उद्योगात त्यांची ओळख निर्माण झाली. १९९५ मध्ये त्यांनी बँकेकडून ६० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यातून सोलर इंडस्ट्रीजची पायाभरणी केली. नंतर प्रकल्प उभे राहिले, उत्पादन वाढले, उत्पादनांची मागणी आली आणि सोलर इंडस्ट्रीजने भरारी घेतली..२००६ मध्ये कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली. २०१० मध्ये सोलरला भारतीय सैन्यासाठी स्फोटके तयार करण्याचा परवाना मिळाला. ही भारतातील पहिली खासगी कंपनी ठरली. आज सोलर जवळपास शंभर देशांत कार्यरत आहे. संरक्षण क्षेत्रापासून खाण उद्योगापर्यंत, स्फोटकांपासून दारुगोळ्यापर्यंत त्यांचे साम्राज्य विस्तारले आहे. त्यांची संपत्ती अब्जावधी डॉलर्समध्ये आहे. २०२२ मध्ये त्यांचा फोर्ब्सद्वारे घोषित अब्जाधीशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता..Padma Awards: रोहित शर्मा, भगतसिंह कोश्यारी, अभिनेते धमेंद्र अन्... देशभरातील १३१ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार २०२६ जाहीर, वाचा यादी.सत्तारभाईंची भेट ‘टर्निंग पॉइंट’ अब्दुल सत्तार यांच्याकडे स्फोटकांचा परवाना आणि बारूदचा डेपो होता. नुवाल यांनी हा डेपो दरमहा १ हजार रुपये देत भाड्याने घेतला. पण त्या काळात १ हजार रुपयेही त्यांच्यासाठी मोठी रक्कम होती. जेव्हा भाडे देण्यात उशीर झाला तेव्हा अब्दुल सत्तार यांनी फक्त एवढेच म्हटले, ‘तीन महिन्यांनी एकदा दिले तरी चालेल. मला तुझ्यावर विश्वास आहे.’ त्यांचा विश्वास नुवाल यांनी सार्थकी लावला..यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, मी हा पुरस्कार संपूर्ण सोलार कुटुंबाला समर्पित करतो. सोलार परिवाराचे अध्यक्ष म्हणून या सन्मानामुळे राष्ट्राच्या संरक्षण व्यवस्थेत योगदान देण्याची आणि भारताची संरक्षण सज्जता अधिक मजबूत करण्याची आमची वचनबद्धता अधिक दृढ झाली आहे. केंद्र शासनाच्या मनापासून आभार. हा सन्मान मला राष्ट्रसेवा अधिक समर्पणाने आणि उद्देशासह वाटचाल करण्यासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.