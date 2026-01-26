नागपूर

Satyanarayan Nuwal : स्टेशनवरील रात्र ते फोर्ब्सच्या यादीपर्यंत; पद्मपुरस्काराने सन्मानित सत्यनारायण नुवाल कोण?

Satyanarayan Nuwal’s Inspirational Journey : सत्यनारायण नुवाल यांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रेरणादायी प्रवास जाणून घ्या.
Satyanarayan Nuwal’s Inspirational Journey

Satyanarayan Nuwal’s Inspirational Journey

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

सत्यनारायण नुवाल यांना यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. शिक्षण पूर्ण झाले नाही, लहान वयातच लग्न झाले आणि काही करायला वेळ मिळाला नाही. एक वेळ तर अशी आली की त्यांनी रेल्वे स्टेशनवर रात्र काढली. पण जो हार मानत नाही, त्याला यश मिळते, असे म्हणतात. फक्त दहावीपर्यंत शिक्षण, वयाच्या १९ व्या वर्षी लग्न आणि नवीन जबाबदाऱ्या, पण हिंमत अन् दृढनिश्चय एवढा की सत्यनारायण नुवाल हे नाव आज फक्त देशात नाही तर विदेशातही मोठे झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Padma awards
padma bhushan award
Padmashree

Related Stories

No stories found.