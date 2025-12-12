Savarkar Statue Unveiling: सावरकर यांच्या पुतळ्याचे होणार अनावरण; गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आज अंदमानात कार्यक्रम

नागपूर : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या ‘सागरा प्राण तळमळला’ या अजरामर गीताला ११५ हून अधिक वर्षे पूर्ण झाली असून, या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून उद्या १२ डिसेंबर रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे ‘सागरा प्राण तळमळला’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे..याच कार्यक्रमाच्या निमित्ताने बियोदनाबाद येथे सावरकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री अँड. आशिष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अनावरण करण्यात येणार आहे..‘सागरा प्राण तळमळला...’ काव्याला ११६ वर्षे.‘‘पुतळा उभारण्याच्या प्रक्रियेत थेट सहभाग नोंदवता आला हे माझे भाग्य आहे,’’ अशा भावना मंत्री आशिष शेलार यांनी नागपूर येथे व्यक्त केल्या. अंदमानमधील श्री विजया पुरम येथे मुंबईतील ‘व्हॅल्युएबल ग्रुप’च्या वतीने १२ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी तीन वाजता ‘सागरा प्राण तळमळला’ या सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे..यानिमित्ताने, बियोदनाबाद येथे होणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणार आहे. ‘व्हॅल्युएबल ग्रुप’चे संचालक अमेय हेटे यांची संकल्पना असलेला हा पुतळा राम सुतार यांनी साकारला आहे..Sawai Gandharva Festival : ‘सवाई’मध्ये यंदा निम्म्याहून अधिक कलाकारांचे प्रथम सादरीकरण; महोत्सवात सादरीकरण करणाऱ्या कलाकारांच्या नावांची घोषणा!.मंगेशकर कुटुंबीयांचा विशेष सहभागया कार्यक्रमाला पं. हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर, अभिनेता रणदीप हुडा आणि इतिहासकार लेखक डॉ. विक्रम संपत, अभिनेते शरद पोंक्षे हेही उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी सावरकरांनी लिहिलेली आणि संगीतकार, गायक पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीतबद्ध केलेली गीते सादर होणार आहेत. या संपूर्ण सोहळ्याचे संयोजन मेराक इव्हेंट्सच्या करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.