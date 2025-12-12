नागपूर

Savarkar Statue Unveiling: सावरकर यांच्या पुतळ्याचे होणार अनावरण; गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आज अंदमानात कार्यक्रम

Amit Shah: अंदमानातील बियोदनाबाद येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि डॉ. मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.‘सागरा प्राण तळमळला’ गीताच्या ११५ वर्षांच्या स्मरणार्थ आयोजित या कार्यक्रमात मंगेशकर कुटुंब व रणदीप हुड्डा यांचाही विशेष सहभाग असणार आहे.
नागपूर : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या ‘सागरा प्राण तळमळला’ या अजरामर गीताला ११५ हून अधिक वर्षे पूर्ण झाली असून, या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून उद्या १२ डिसेंबर रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे ‘सागरा प्राण तळमळला’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

