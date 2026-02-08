नागपूर

Nagpur Accident: सावंगी शिवारात भरधाव वाहनाची धडक; दुचाकीस्वार ठार, आई गंभीर

Road Accident: सावनेर तालुक्यातील सावंगी शिवारात अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू तर त्याची आई गंभीर जखमी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : भरधाव वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून, अन्य एक जण गंभीर जखमी आहे.

