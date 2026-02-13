नागपूर

Nagpur News: सावनेरमध्ये तरुणाने संपवले जीवन; मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात

Nagpur Crime: सावनेरमध्ये २४ वर्षीय तरुणाची राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपवले; कारण अस्पष्ट. पोलीस तपास सुरू असून परिसरात शोककळा पसरली आहे. .ही घटना गुरुवारी रोजी सायंकाळी अंदाजे ५ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.
सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : येथील सर्वोदय नगर पाणीटंकी परिसरातील पवन धोंडबाजी ताजने (वय २४) या तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.ही घटना गुरुवारी (ता.१२) रोजी सायंकाळी अंदाजे ५ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

