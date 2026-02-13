Nagpur News: सावनेरमध्ये तरुणाने संपवले जीवन; मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात

सावनेर : येथील सर्वोदय नगर पाणीटंकी परिसरातील पवन धोंडबाजी ताजने (वय २४) या तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.ही घटना गुरुवारी (ता.१२) रोजी सायंकाळी अंदाजे ५ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली..मिळालेल्या माहितीनुसार मृतकाचे वडील बकऱ्या बांधण्यासाठी गेले असता पवन हा घरात गळफास घेऊन लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला.त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आरडाओरडीने सभोवतालचे नागरिक जमा झाले..सामाजिक कार्यकर्ते हितेश बनसोड यांनी घटनेची माहिती पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील यांना देताच तत्काळ पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले आणि मृतदेह सावनेरच्या शासकीय रुग्णालयात नेला येथील डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले मृताच्या आत्महत्येमागचे कारण कळू शकले नाही..'तिनं' जीवन संपवलं नव्हतंच तर...! घरात कुणी नसताना गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तरुणी दिसली; पण तपासात वेगळंच सत्य समोर, काय घडलं?.पवनने आत्महत्या का केली, यामागील नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. कुटुंबीय आणि परिसरातील नागरिक या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त करीत असून परिसरात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आत्महत्येचे कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.