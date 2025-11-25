नागपूर

Nagpur Kidnapping Case: स्कूल बसने गेला, पण परतलाच नाही; भावेशच्या आई-वडिलांचा आक्रोश, सावनेर पोलिसांत अपहरणाचा गुन्हा

Missing Student Incident in Sawner: सावनेर येथील ८ व्या वर्गातील भावेश विनोद खोडणकर (वय १३) २१ नोव्हेंबर रोजी शाळेत जात असताना बेपत्ता झाला. शाळेच्या बसमध्ये बसून तो शाळेत पोहोचला नाही; त्यानंतर सीसीटीव्ही तपासात मुलाने नागपूरकडे प्रवास केल्याचे समोर आले.
सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : शाळेत जातो असे सांगून घरातून निघालेला ८ व्या वर्गातील एक विद्यार्थी बेपत्ता झाल्याची घटना २१ नोव्हेंबर रोजी घडली. याप्रकरणी सावनेर पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून मुलाची शोध मोहीम सुरू केली आहे. मुलाचा शोध न लागल्याने आई-वडिलांनी आक्रोश केला आहे.

