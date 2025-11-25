Nagpur Kidnapping Case: स्कूल बसने गेला, पण परतलाच नाही; भावेशच्या आई-वडिलांचा आक्रोश, सावनेर पोलिसांत अपहरणाचा गुन्हा

सावनेर : शाळेत जातो असे सांगून घरातून निघालेला ८ व्या वर्गातील एक विद्यार्थी बेपत्ता झाल्याची घटना २१ नोव्हेंबर रोजी घडली. याप्रकरणी सावनेर पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून मुलाची शोध मोहीम सुरू केली आहे. मुलाचा शोध न लागल्याने आई-वडिलांनी आक्रोश केला आहे..भावेश विनोद खोडणकर (वय १३, यशवंतबाबा झोपडपट्टी, सावनेर) असे या बेपत्ता मुलाचे नाव आहे. नेहमीप्रमाणे भावेश स्कूल बसने सकाळी शाळेत गेला. मात्र सायंकाळी तो घरी परतलाच नाही. त्यामुळे शोधाशोध करण्यात आली. तो न सापडल्याने आई-वडिलांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे..भावेश हा सावनेर येथील भालेराव हायस्कूलमध्ये आठव्या वर्गात शिकतो. त्याचे आई-वडील भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतात. ते सावनेरमधील वॉर्ड क्र.६, यशवंतबाबा झोपडपट्टी येथे वास्तव्यास आहेत..२१ नोव्हेंबरला सकाळी भावेश घरी न आल्याने पालकांनी वर्गशिक्षकांना फोन करून विचारणा केली. शिक्षकांनी भावेश आज शाळेत आलाच नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर पालकांनी ट्युशनमध्ये चौकशी केली असता तिथेही तो गेला नसल्याचे समजले. भावेश हा शाळेच्या बसमध्ये बसला होता. मात्र शाळेत पोहोचला नाही, मग तो गेला कुठे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे..पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता मुलाने शाळेच्या बसमधून उतरल्यावर मागच्या गेटने स्थानिक बसस्टॅड गाठले. बसमध्ये बसून नागपूरला गेला. रेल्वेस्थानकावर जाऊन गोंडवाना एक्सप्रेसमध्ये बसून निघाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शोध घेण्यासाठी पोलिसांची एक तुकडी दिल्लीला रवाना झाली आहे. मुलाच्या आईने दिलेल्या माहितीवरून पोलिसांचे पथक खाटू शामला मुलाचा शोध घेणार असल्याचे कळते..फुस लावून पळविल्याचा संशयमुलगा हरवल्याने हवालदिल झालेल्या आई बबिता विनोद खोडणकर (वय ३६) यांनी पतीसह सावनेर पोलिस ठाणे गाठले. मुलगा अल्पवयीन असून अज्ञात व्यक्तीने त्याला फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी फिर्यादीवरून सावनेर पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक बी.जी.राठोड करीत आहेत..Chh. Sambhajinagar: अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून हाताला चटके; वाळूजमध्ये नशेखोरांचा उच्छाद, महिला, मुली, ज्येष्ठांना रोजचाच त्रास.मुलाचे वर्णन व पोलिसांचे आवाहनवर्ण गोरा, उंची ५ फूट, अंगात पांढरा शर्ट, खाकी रंगाची पँट, शाळेचे लाल रंगाचे जॅकेट, पाठीवर काळ्या रंगाची बॅग, पायात काळ्या रंगाचे शाळेचे बूट, डाव्या हातात टंच वाली घड्याळ, सोबत लाल रंगाची टिफिन बॅग (बास्केट), पाठीवर लालसर रंगाचा डाग आहे. कुणालाही या मुलाबद्दल माहिती मिळाल्यास सावनेर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांतर्फे करण्यात आले आहे. पालक (मोबाईल): ७३०४८९७९५३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.