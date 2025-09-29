School Nutrition: विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारातून खीर गायब; शाळेत पुलाव, खिचडी व मसाले भातावरच भर

नागपूर : शालेय पोषण आहार ही योजना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरावी, यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या पदार्थांचा समावेश केला जातो. मात्र नव्या शैक्षणिक सत्रात या योजनेतून खीर व अंडे पुलाव गायब झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या आहारातील पौष्टिकता आणि चव दोन्ही कमी झाल्याची चर्चा सुरू आहे..शासकीय शाळांची पटसंख्या गत काही वर्षांपासून सातत्याने कमी होत असून खासगी शाळांकडे ओढा वाढला आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत पोषण आहार शासनाकडून दिला जातो. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात अंडी, केळीसह खिचडी व खीर दिली जात होती..PCMC Schools : शैक्षणिक प्रगतीत पिंपरी-चिंचवड उत्तीर्ण; पालिकेकडून विविध उपक्रम, सुरक्षित वातावरणाचा परिणाम.शिवाय दर बुधवारी अंडे पुलाव दिला जात होता. तर शाकाहारी विद्यार्थ्यांना केळी किंवा स्थानिक फळ व खिचडीसह खीर दिली जात होती. नव्या शैक्षणिक सत्रात शालेय पोषण आहारात पुलाव, खिचडी, मसाले भातावरच अधिक भर असून विद्यार्थ्यांच्या आहारातून अंडे पुलावसह खीर बेपत्ता झाली आहे..प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून अधिक सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र गेल्या वर्षी पोषण आहारातील रोज खिचडी खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दोन आठवड्यात प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे पदार्थ दिले जात होते..त्यात विविध सहा प्रकारचे पुलाव, तांदळाची खीर, उसळ, नाचणीचे सत्त्व यासह १५ प्रकारचे पदार्थ दिले जात होते. परंतु, यंदा बरेच पदार्थ बेपत्ता झाले असून खीर, अंडे व केळी विद्यार्थ्यांच्या ताटातून हद्दपार झाली आहे..सहा दिवसांचा ठरला मेन्यूदुसरा व चवथ्या आठवड्यातील ६ दिवसांकरिता वेगळा मेन्यू ठरविला असून त्यात सोमवारी मूगडाळ भाजीपालायुक्त वरण व भात, मंगळवार मोड आलेली मटकी उसळ (भाजी), आणि भात, बुधवार मटर पुलाव, वाटाणा भाजीपालायुक्त भाजी व भात, गुरुवार चणा पुलाव, चणा भाजीपालायुक्त भाजी व भात, शुक्रवार चवळी खिचडी, चवळी भाजीपालायुक्त भाजी व भात, शनिवार मसाले भात, वाटाणा भाजीपालायुक्त भाजी व भात दिले जात आहे..Pimpri Municipal Schools : महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली; नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रभाव.हिरव्या भाजीपाल्यावर भर१ ते १२ पाककृतीसाठी सदर भाजीपाला पालक, मेथी, कांदा, हिरवा वाटाणा, टोमॅटो, लिंबू, कढीपत्ता, बटाटा, गाजर, फुलकोबी, पत्ताकोबी, तोंडले, शेवगा, वांगे, भोपळा, कोथिंबीर, मिरची, आले, लसूण पैकी दररोज वेगवेगळ्या भाजीपाल्याची निवड करण्यात येते. इयत्ता पहिली ते पाचवीकरिता त्याचे प्रमाण ५० ग्रॅम व इयत्ता सहावी ते आठवीकरिता भाजीपाल्याचे प्रमाण ७५ ग्रॅम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.