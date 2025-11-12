नागपूर

नागपुरात ‘हाय अलर्ट! 'रेल्वे स्थानकावर बॉम्ब शोधक पथकाकडून तपासणी'; अजनी, इतवारी स्थानकावरील बंदोबस्तात वाढ..

Nagpur Railway Stations on High Alert: रेल्वे स्थानकावर प्रत्येक कारची तसेच स्थानकाच्या प्रत्येक प्रवाशाची मेटल डिटेक्टरने आणि साहित्याची स्कॅनिंग मशिनने तपासणी सुरू आहे. लोहमार्ग पोलिसांनी एकूण ४५ कर्मचारी चोवीस तास बंदोबस्तात तैनात केले आहेत.
High alert in Nagpur! Bomb detection squad inspects Ajni and Itwari railway stations; security measures intensified.

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: राजधानी दिल्लीतील स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर ‘हाय अलर्ट’ देण्यात आला असून नागपूरसह अजनी, इतवारी रेल्वे स्थानकावर लोहमार्ग पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ)च्या बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे.

