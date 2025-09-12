School bus and van collision at Manakapur Chowk, seven children injured, two critical.

Sakal

नागपूर

Nagpur Accident:'मानकापूर चौकातील अपघातात सात मुले जखमी; स्कूल बस, स्कूल व्हॅनची भीषण धडक; चालकासह दोन मुले गंभीर

Horrific Crash in Nagpur’s Manakapur Chowk: सकाळी भवन्स कोराडीच्या दिशेने स्कुल व्हॅन आणि नारायणा स्कुलच्या दिशेने स्कुल बस विद्यार्थ्यांना घेऊन जात होती. यादरम्यान व्हॅन चालकाने वाहनाचा वेग वाढवला आणि स्कुल बसला ओव्हरटेक करायला गेला. त्यात त्याची व्हॅन स्कुलबसला धडकली.
Published on

नागपूर: मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या मानकापूर चौकात कल्पना टॉकीज जवळ शुक्रवारी सकाळी पावणे नऊ वाजताच्या सुमारास स्कुल बसला ओव्हरटेक करण्याच्या नादात चालकाने स्कुल बसला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. अपघातात सात विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती आहे. चालकासह दोन मुलांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे.

