Yavatmal Shaktipeeth Controversy : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीत मोठा घोळ? शेकडो झाडांसह विहिरी गायब झाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप; 451 आक्षेप दाखल

What is the Shaktipeeth Expressway project? राज्यातील महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असली, तरी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. .यवतमाळ व आर्णी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्राथमिक मोजणीत विहिरी, गोठे, झाडे आणि इतर मालमत्तांची योग्य नोंद न झाल्याचा आरोप करत एकूण ४५१ आक्षेप दाखल केले आहेत. या आक्षेपांची छाननी करण्यासाठी प्रशासनाकडून स्पॉट पाहणी आणि सुनावणीची प्रक्रिया राबविली जाणार असून अंतिम निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..७२ गावांतून जाणार महामार्गशक्तिपीठ महामार्ग यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, राळेगाव आणि उमरखेड या तीन उपविभागांतील एकूण ७२ गावांमधून प्रस्तावित आहे. यवतमाळ उपविभागातील यवतमाळ तालुक्यातील १३ आणि आर्णी तालुक्यातील १६ अशा २९ गावांमधून महामार्ग जाणार असून त्यासाठी सुमारे ६०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे..Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात.आक्षेपांची संख्या ४५१भूसंपादन कायद्याच्या कलम १८(१) अंतर्गत आक्षेप नोंदविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये यवतमाळ तालुक्यातून १८२ आणि आर्णी तालुक्यातून २६९ असे एकूण ४५१ आक्षेप दाखल झाले आहेत..बहुतांश आक्षेप पुढील बाबींशी संबंधित आहेत :झाडांची संख्या चुकीची दाखविणेविहिरींची नोंद न घेणेगोठे व बांधकामांची नोंद नसणेगट क्रमांक आणि क्षेत्रफळातील तफावत.‘विहीर, गोठा, झाडे कुठे गेली?’अनेक शेतकऱ्यांनी प्राथमिक मोजणीत त्यांच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती नोंदवली नसल्याची तक्रार केली आहे. काही ठिकाणी शेकडो झाडांची संख्या कमी दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे, तर काहींनी विहिरी, गोठे आणि इतर कायमस्वरूपी संरचनांची नोंदच नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे नुकसानभरपाई कमी मिळण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी प्रशासनाचा मोठा प्लॅन! तब्बल 4,500 बसेस धावणार, दररोज 33 लाख भाविक करणार प्रवास.संयुक्त पथकाकडून स्पॉट पाहणीआक्षेपांची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासनाने संयुक्त पथक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पथकात एमएसआरडीसीचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, भूसंपादन विभाग, अमलेख विभाग आणि मोजणी करणाऱ्या कंपनीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. हे पथक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन झाडांची संख्या, विहिरींची स्थिती, गोठे व बांधकामे तसेच मोजणीतील तफावत यांची पडताळणी करणार आहे..सुनावणीनंतर आक्षेप निकालीस्पॉट पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. भूसंपादन रेकॉर्डमधील नोंदी आणि शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या आक्षेपांमध्ये फरक आढळल्यास आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जातील. त्यानंतर आक्षेप निकाली काढून पुढील जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू होईल..चार गावांची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबितआर्णी तालुक्यातील १६ गावे शक्तिपीठ महामार्गात समाविष्ट असली तरी सुरुवातीला फक्त १२ गावांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नंतर बोरगाव पुंजी, बोरगाव (दा.), कुन्हा तळणी आणि कुन्हा (बु.) या चार गावांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, या गावांसाठी १९-ब नोटीस प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने पुढील कार्यवाही प्रलंबित आहे..इतर तालुक्यांमध्येही जमीन संपादन सुरूतालुका गावे संपादित होणारे क्षेत्र (हेक्टर)कळंब १८ २४२.७३३१घाटंजी १ ५.२४५९उमरखेड ६ १३१.०६१महागाव १८ ३९२.७३२जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू असून पुढील काही महिन्यांत स्पॉट पाहणी आणि सुनावणीच्या टप्प्यांमुळे या प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.