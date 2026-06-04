नागपूर

Yavatmal Shaktipeeth Controversy : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीत मोठा घोळ? शेकडो झाडांसह विहिरी गायब झाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप; 451 आक्षेप दाखल

Farmer Objections Increase Over Shaktipeeth Expressway Project : यवतमाळ तालुक्यातून १८२ आणि आर्णी तालुक्यातून २६९ असे एकूण ४५१ आक्षेप दाखल झाले आहेत.
Why are farmers opposing the Shaktipeeth Expressway?

Why are farmers opposing the Shaktipeeth Expressway?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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What is the Shaktipeeth Expressway project? राज्यातील महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असली, तरी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.

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