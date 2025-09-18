नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील संशयित शिक्षकांची शिक्षण उपसंचालकांकडून सुनावणी घेण्यात येत आहे. यात उपसंचालकांडून विचारण्यात येत असलेल्या प्रश्नांमुळे शिक्षकही हैराण आहे. सुनावणीच्या चौकटीच्या बाहेरील प्रश्न विचारण्यात येत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत असून त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. .शालार्थ आयटी घोटाळा समोर आला असून यात २० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. या प्रकरणात ६३२ शिक्षक संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. या सर्व शिक्षकांची उपसंचालक स्तरावरून सुनावणी घेण्याचे आदेश आयुक्तांचे आहे. मंगळवारपासून या शिक्षकांची सुनावणी घेण्यात येत आहे. .रोज ५० शिक्षकांची सुनावणी घेण्याचे नियोजन उपसंचालकांनी आखले आहे. परंतु त्यांना पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पहिल्या दिवशी १७ शिक्षकांची हजेरी लावली. आज दुसऱ्या दिवशी ही शिक्षकांचा आकडा १७ च्यावर गेला नसल्याचे समजते..उपसंचालकांना सुनावणीत कागदपत्रांची तपासणी करायची आहे. परंतु त्यांच्याकडून सुनावणीच्या कक्षेबाहेरील प्रश्नांची विचारणा होत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे. कोणत्या वर्षी लागला, कुणाच्या माध्यमातून लागला अशा अनेक प्रश्नाचा भाडीमार अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे..Nagpur News: आयडॉल शिक्षक निवडीत हरवला आदर्श; प्रक्रियेत निकषांना बगल, समितीवर पक्षपातीपणाचे आरोप.त्यामुळे दलालाच्या माध्यमातून नोकरी मिळाल्या हे गृहित धरूनच त्यांच्याकडून सुनावणी होत असल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत उपसंचालक माधुरी सावरकर यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.