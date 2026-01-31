Online Shopping : ऑनलाइनवरचा विश्वास ढळला; युवक पुन्हा फिजिकल शॉपिंगकडे, जेन-झीची प्रत्यक्ष खरेदीला पसंती

- कौस्तुभ चव्हाणनागपूर - डिजिटल युगात ऑनलाइन शॉपिंगने नागरिकांचे जीवन सुलभ केले असले, तरी अलीकडच्या काळात युवकांमध्ये पुन्हा प्रत्यक्ष म्हणजेच फिजिकल शॉपिंगचा कल वाढताना दिसतो. ‘सकाळ’तर्फे करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली असून, विशेषतः जेन-झी पिढी ऑनलाइन शॉपिंगमधील फसवणूक आणि अतिरिक्त खर्चामुळे त्रस्त असल्याचे दिसून येते..ऑनलाइन शॉपिंगच्या सुरुवातीच्या काळात घरबसल्या खरेदी, विविध पर्याय, सवलती आणि आकर्षक ऑफर्समुळे युवकांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. मात्र, कालांतराने ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार वाढू लागले.मोबाईल किंवा महागड्या वस्तूंच्या बॉक्समध्ये वेगळीच वस्तू निघणे, जाहिरातीत दाखवलेली वस्तू आणि प्रत्यक्ष मिळालेली वस्तू यात तफावत, निकृष्ट दर्जाची उत्पादने मिळणे अशा घटना वारंवार घडू लागल्या..यामुळेच युवकांमध्ये प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन वस्तू पाहणे, तपासणे, किंमत ठरवणे आणि लगेचच वस्तू हातात मिळणे याला अधिक प्राधान्य दिले जाते. स्थानिक व्यापाऱ्यांनाही याचा फायदा होत असून बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण होत आहे.एकूणच सुविधा असूनही सुरक्षितता, विश्वास आणि समाधान यामुळे युवक प्रत्यक्ष शॉपिंगकडे वळत असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले..विविध करांमुळे त्रस्तऑनलाइन खरेदी करताना डिलिव्हरी, हँडलिंग, पॅकेजिंग चार्ज तसेच विविध प्रकारचे कर लावले जात असल्याने वस्तूंची अंतिम किंमत वाढते. सुरुवातीला स्वस्त वाटणारी वस्तू प्रत्यक्षात महाग पडत असल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. तक्रार केल्यानंतरही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळणे किंवा परतावा प्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळे ग्राहकांचा ऑनलाइन शॉपिंगवरील विश्वास कमी झाला..६५ टक्के युवकांची खरेदीला पसंतीआजच्या डिजिटल युगातही सर्वाधिक ६५ टक्के युवकांनी दुकानात जाऊन प्रत्यक्ष खरेदीला प्राधान्य दिले. याउलट, २४ टक्के युवकांनी ऑनलाईन शॉपिंगचा पर्याय निवडला. ११ टक्के सहभागींनी या विषयावर कोणतेही स्पष्ट मत दिले नाही. यावरून वस्तू प्रत्यक्ष पाहून आणि पारखून घेण्याकडे आजही ‘जेन-झी’चा ओढा अधिक असल्याचे दिसते..ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये फसवणूक होण्याची भीती वाटते. दुकानात जाऊन वस्तू हाताळून पाहिल्यावरच समाधान मिळते. आपण खरेदीला जातो त्याचवेळी वस्तू हातात मिळत असल्याने समाधान असते.- दुर्वेश कार्कीऑनलाइन स्वस्त वाटणारी वस्तू अतिरिक्त चार्जेसमुळे महाग पडते. प्रत्यक्ष शॉपिंगमध्ये खर्चावर नियंत्रण राहते. त्यानंतरही ती वस्तू घरी आल्यावर ती कशी निघेल, याची खात्री नसते.- श्रुतिका पराडकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.