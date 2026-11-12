नागपूर

Nagpur Politics: नागपुरात शिंदेसेनेचे नवे ‘मॉडेल’, ताकद वाढवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय

Shinde Sena Introduces New Political Model in Nagpur: शिंदेसेनेचा पक्षविस्ताराचा प्लॅन ठरला! नागपुरातून संघटन मजबूत करण्यासाठी मोठे पाऊल
Eknath Shinde Shiv Sena Nagpur Makes Major Organisational Move to Increase Party Strength and Expand Its Political Base

Eknath Shinde Shiv Sena Nagpur Makes Major Organisational Move to Increase Party Strength and Expand Its Political Base

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने शहरात संघटनात्मक पुनर्रचना करीत एकाचवेळी सहा शहरप्रमुखांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूरची जबाबदारी सुमुख मिश्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. नागपूरचे संपर्कमंत्री संजय निरुपम यांच्या हस्ते नवनियुक्त शहरप्रमुखांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण बुधवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.

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