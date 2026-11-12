Nagpur Politics: नागपुरात शिंदेसेनेचे नवे ‘मॉडेल’, ताकद वाढवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय

नागपूर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने शहरात संघटनात्मक पुनर्रचना करीत एकाचवेळी सहा शहरप्रमुखांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूरची जबाबदारी सुमुख मिश्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. नागपूरचे संपर्कमंत्री संजय निरुपम यांच्या हस्ते नवनियुक्त शहरप्रमुखांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण बुधवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.यावेळी विभागीय संघटक किरण पांडव, जिल्हाप्रमुख सूरज गोजे आणि नितीन तिवारी उपस्थित होते. नव्या रचनेनुसार पूर्व नागपूरची जबाबदारी रविनीश पांडे, मध्य नागपूरची राजेश तुमसरे, पश्चिम नागपूरची विकास आंबोरे, उत्तर नागपूरची सुनील बॅनर्जी, दक्षिण नागपूरची विशाल कोडके तर दक्षिण-पश्चिम नागपूरची जबाबदारी सुमुख मिश्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. .सुमुख मिश्रा हे आधीच शिवसेना शहर समन्वयक असल्याने, दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधील भाजप नेत्यांशी संवाद साधणे त्यांना सोपे जाणार आहे. या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून, शिवसेना नागपूरमध्ये तळागाळातील एक भक्कम जाळे निर्माण करण्याचा आणि आपला संघटनात्मक विस्ताराचा प्रयत्न करत आहे. यापूर्वीच पक्षात तीन जिल्हाप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .यामध्ये उत्तर व मध्य नागपूरसाठी सूरज गोजे, दक्षिण व पूर्व नागपूरची जबाबदारी नितीन तिवारी, तर दक्षिण-पश्चिम व पश्चिम नागपूरची जबाबदारी समीर शिंदे यांच्याकडे आहे. आता जिल्हाप्रमुखांच्या जोडीला सहा शहरप्रमुख आल्याने कामाला व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, प्रत्येक मतदारसंघात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्यामुळे समन्वय राखण्याचे मोठे आव्हान पदाधिकाऱ्यांसमोर असणार आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...संघटन विस्ताराकडे लागले लक्षएकेकाळी नागपुरात शिवसेनेने चांगले पाय रोवले होते. युतीकाळात पूर्व नागपूरमधून शेखर सावरबांधे यांनी विजयासाठी प्रयत्न केले होते. प्रवीण बरडे आणि ज्ञानेश वाकुडकर यांनीही तगडे आव्हान विरोधकांसमोर उभे केले होते. मात्र, शहरातून एकही आमदार किंवा महापालिकेत एक नगरसेवक निवडून आणता आलेला नाही. विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीच्या जागावाटपात एकही जागा शिंदे गटाच्या वाट्याला आली नव्हती. नव्या नियुक्तीनंतर संघटन विस्ताराला चालना मिळते की जिल्हाप्रमुख आणि शहरप्रमुख यांच्यातील समन्वयातून पक्ष वाढ होईल याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.