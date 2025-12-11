नागपूर

वाघाचा संचार असलेल्या क्षेत्रात बेशुद्ध पडल्या गीताबाई; चार दिवसानंतर सापडल्या अन्..

VILLAGERS SAVE 72-YEAR-OLD WOMAN: मुलीच्या घरी पाहुणी म्हणून आलेली आई चार दिवसांपासून अचानक निघून गेली. ती कुठे असणार, कशी असणार यांची चिंता वाटत असतानाच नातेवाईकांनी शोध सुरू केला. घनदाट जंगलात गावकऱ्यांच्या मदतीने बुधवारी चौथ्या दिवशी त्या सापडल्याने कुटुंबियांचे डोळे पाणावले.
सकाळ वृत्तसेवा
ललित कनोजे

शितलवाडी (ता.रामटेक) : मुलीच्या घरी पाहुणी म्हणून आलेली आई चार दिवसांपासून अचानक निघून गेली. ती कुठे असणार, कशी असणार यांची चिंता वाटत असतानाच नातेवाईकांनी शोध सुरू केला. घनदाट जंगलात गावकऱ्यांच्या मदतीने बुधवारी चौथ्या दिवशी त्या सापडल्याने कुटुंबियांचे डोळे पाणावले. गीताबाई ताराचंद नागोसे (वय ७२) असे या महिलेचे नाव आहे.

