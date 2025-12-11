वाघाचा संचार असलेल्या क्षेत्रात बेशुद्ध पडल्या गीताबाई; चार दिवसानंतर सापडल्या अन्..

ललित कनोजेशितलवाडी (ता.रामटेक) : मुलीच्या घरी पाहुणी म्हणून आलेली आई चार दिवसांपासून अचानक निघून गेली. ती कुठे असणार, कशी असणार यांची चिंता वाटत असतानाच नातेवाईकांनी शोध सुरू केला. घनदाट जंगलात गावकऱ्यांच्या मदतीने बुधवारी चौथ्या दिवशी त्या सापडल्याने कुटुंबियांचे डोळे पाणावले. गीताबाई ताराचंद नागोसे (वय ७२) असे या महिलेचे नाव आहे..गावकऱ्यांनी घेतला शोध; वनविभागाकडून मदत नसल्याने ग्रामस्थांत रोषपंचाळा( ता.रामटेक) येथील मूळ रहिवासी गीताबाई काही दिवसांपूर्वी डोंगरताल येथे मुलीकडे पाहुणपणाला आल्या होत्या. शनिवारी (ता.६) दुपारी ३ च्या सुमारास त्या अचानक बेपत्ता झाल्याने सर्वच चिंतेत पडले. त्यांचा शोध सुरू झाला..अखेर जावई जीवतू वासुदेव गरडे यांनी देवलापार पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यांच्या शोधात तीन दिवस गावकऱ्यांनी जंगल पिंजून काढला. डोंगरतालपासून चार किमीवर गीताबाई बेशुद्ध अवस्थेत आढळल्या. डोंगरताल हे संपूर्ण क्षेत्र हे वाघांचे आहे. याच भागात वाघांचा हल्ला झाल्याने दोघांचा मृत्यू झाला होता. इतक्या घनदाट जंगलात गीताबाई सुखरुप मिळाल्याचा कुटुंबियांना आनंद झाला..वनविभागाने मदत न केल्याने संतापमात्र याबाबत वनविभागाने कोणतीही मदत केली नाही, यामुळे गावातील वातावरण तणावाचे झाले. विशेष म्हणजे गीताबाई चार दिवस अन्न व पाणी न मिळाल्याने व्याकुळ होऊन बेशुद्ध झाल्या होत्या. त्यांना देवलापारच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी गोळा झालेल्या नागरिकांनी वन कर्मचाऱ्यांविरोधात रोष असल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..'‘देव तारी, त्याला कोण मारी?’गीताबाई चार दिवसांपासून बेपत्ता होत्या. त्यांना शोधण्याकरिता कोणीही मदत केली नाही. वाघांचा परिसर असल्याने गावकरीही घाबरले होते. परंतु हिंमत करून व जीव मुठीत घेऊन गावातील २० ते २५ युवकांनी पुढाकार घेतल्याने गीताबाईचा शोध लागला. धोकादायक परिसरात चार दिवस पडलेल्या असूनही त्या बचावल्या. यावरून ‘देव तारी, त्याला कोण मारी?’ या म्हणीचा प्रत्यय आला..Premium|Lata Mangeshkar Mangeshi Temple story : तू तर माझी मुलगी! तुला कशाची भीती? .गीताबाईला शोधण्यासाठी चार दिवस लोटूनही वनविभागाने कोणतीही मदत केली नाही, शिवाय स्वत:ही शोध घेतला नाही. या भागात सतत वाघांचा संचार असतो. गावातील शेतकरी व नागरिक दहशतीत आहेत. त्यामुळे वनविभागाने मदत करायला हवी होती.-नीतेश सोनवाने, माजी सरपंच, डोंगरताल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.