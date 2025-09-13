नागपूर

Nagpur Accident: नागपूरच्या गिट्टीखदान चौकात शिवशाही बसच्या धडकेत ६० वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू

Accident News:राज्य परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसने मोटारसायकलला दिलेल्या धडकेत ६० वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास गिट्टीखदान चौकात घडली.
नागपूर : राज्य परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसने मोटारसायकलला दिलेल्या धडकेत ६० वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला.

Nagpur
police
senior citizen
road accident
bus accident
Police Inquiry

