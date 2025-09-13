Nagpur Accident: नागपूरच्या गिट्टीखदान चौकात शिवशाही बसच्या धडकेत ६० वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू

नागपूर : राज्य परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसने मोटारसायकलला दिलेल्या धडकेत ६० वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला. .ही घटना मंगळवारी (ता.९) सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास गिट्टीखदान चौकात घडली. राजेंद्र मधुसूदन नायडू (रा. फ्रेड्स कॉलनी, कबीर बेला अपार्टमेंट) असे मृताचे नाव आहे. ते आपल्या एम. एच. २०- एन.जे. १९४२ क्रमांकाच्या मोटरसायकलने घरी परतत होते..गिट्टीखदान चौकात त्यांना एम.एच. ०९- ई.एम. १५४२ क्रमांकाच्या शिवशाही बसने मागून धडक दिली. यामुळे राजेंद्र नायडू जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान गुरुवारी (ता.११) त्यांचा मृत्यू झाला..Bachchu Kadu : बच्चू कडू यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; बँकेच्या संचालक अपात्रता प्रकरणात विरोधकांना धक्का.याप्रकरणी अक्षय राजेन्द्र नायडू (वय ३३, रा. रामनगर, गोंदिया यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बसचालक मुकेश श्रावण उईके (वय ५०, रा. कपिलनगर) याच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.