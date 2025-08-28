नागपूर

Nagpur News: नागपूर येथे अत्याचार करून महिलेला लुटले; आरोपीला अटक

Crime News: भांडे धुण्याच्या कामासाठी पाचशे रुपये देऊन महिलेला निर्जन ठिकाणी नेऊन अत्याचार करणे आणि लूट करणे, नागपूरतील धक्कादायक घटना. पोलीसांनी आरोपीची तत्काळ अटक करून गुन्हा नोंदवला, पुढील तपास सुरू आहे.
Nagpur News
Nagpur Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : भांडे धुण्याच्या कामासाठी पाचशे रुपये देतो, असे सांगून महिलेला निर्जन ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार करून लुटल्याची धक्कादायक घटना राणाप्रतापनगरात २२ ऑगस्टला रात्री साडेदहा वाजताचा उघडकीस आली. याप्रकरणी गुन्हेशाखेच्या युनिट चार आणि एकच्या पथकाने आरोपीस अटक केली.

