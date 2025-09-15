नागपूर

Nagpur News: ड्युटीवर असताना अचानक चक्कर आल्याने तरुणाचा मृत्यू; नातेवाईकांचा डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा गंभीर आरोप

Medical Negligence:कर्तव्यावर असताना अचानक चक्कर आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. मृतकाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाडी :कर्तव्यावर असताना अचानक चक्कर आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. मृतकाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Hospital
Medical
Youth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com