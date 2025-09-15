Nagpur News: ड्युटीवर असताना अचानक चक्कर आल्याने तरुणाचा मृत्यू; नातेवाईकांचा डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा गंभीर आरोप

वाडी :कर्तव्यावर असताना अचानक चक्कर आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. मृतकाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे..मृत तरुणाचे नाव सूरज मधुकर शेंडे (वय ३२, रा. डॉ. आंबेडकरनगर, वाडी पंचशील चौक) असे असून तो नागपूरच्या शंकरनगर येथील सेगमेंट ग्लोबल सोल्युशन कंपनीत कार्यरत होता. शनिवारी संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास ड्युटीदरम्यान सूरजला अचानक चक्कर आली..सहकाऱ्यांनी त्याला तातडीने जवळच्या दवाखान्यात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी डोक्याशी व हृदयाशी संबंधित आजार असल्याचे सांगून मोठ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला..नातेवाईकांनी तातडीने सूरजला खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तपासणीत डोक्यातील नसात रक्त गोठल्याचे निदान करून डॉक्टरांनी इंजेक्शन देण्याची सूचना केली. तेव्हा सूरज पूर्ण शुद्धीत होता आणि नातेवाईकांशी बोलत होता, असे कुटुंबियांनी सांगितले. मात्र इंजेक्शन दिल्यानंतर काही क्षणांतच तो बेशुद्ध झाला आणि रात्री १.२० वाजता मृत घोषित करण्यात आला..Nagpur News: नगरधन आठवडी बाजारात भीषण दुर्घटना; मद्यधुंद अवस्थेत गरम तेलाच्या कढईत पडल्याने युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू.शोकाकुल वातावरणात निरोपघरचा एकमेव कमावता, संयमी आणि मृदू स्वभावाचा सूरज गमावल्याने शेंडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबासह नातेवाईक आणि मित्रपरिवार आक्रोश करत होते. संपूर्ण परिसर शोकमग्न झाला होता. रविवारी आंबेडकरनगर स्मशानभूमीत अश्रूंनी डोळे भरलेले, हळहळत्या वातावरणात सूरजला अखेरचा निरोप देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.