Nagpur Crime : अजनीत धक्कादायक प्रकार! वडिलांकडून मुलावर चाकू हल्ला

नागपूर - आईचा मोबाईल नंबर न दिल्याच्या कारणावरून रागाच्या भरात वडिलांनी स्वतःच्या १६ वर्षीय मुलावर चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना अजनी परिसरात उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी अजनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मानव नरेंद्र इंगळे (रा. हावरापेठ, अजनी) असे जखमी मुलाचे नाव असून वडील नरेंद्र वामनराव इंगळे (वय ५०) असे आरोपी वडिलांचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मानव हा इयत्ता १२ वीचा विद्यार्थी आहे. त्याच्या आई-वडीलामध्ये मागील दोन महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. त्न या कारणाने आई कोमल नरेंद्र इंगळे (वय ३६) नातेवाईकाकडे राहते. बुधवारी (ता. २२) रात्री साडेबारा वाजताच्या सुमारास आरोपी नरेंद्र इंगळे घरी आले. त्यांनी मुलाकडे आईचा मोबाईल नंबर मागितला. मात्र, मुलाने नंबर नसल्याचे सांगितल्याने आरोपी संतापले..त्यानंतर त्यांनी मुलावर २० हजार रुपये चोरी केल्याचा आरोप करत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर स्वयंपाकघरात जाऊन चाकू घेऊन आले आणि मुलाच्या पोटावर वार करण्याचा प्रयत्न केला. बचाव करताना मुलाच्या डाव्या हाताच्या पंजाला तसेच कमरेवर चाकूचे वार लागले..घटनेदरम्यान घरात असलेल्या आजी चंद्रभागा इंगळे यांनी आरडाओरडा केल्याने प्रसंग अधिक गंभीर होण्यापासून वाचला. जखमी मुलाने तत्काळ आईला फोन करून माहिती दिली. त्यानंतर आईने त्याला वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. अजनी पोलिसांनी इंगळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत ताब्यात घेतले असून तपास सुरू केला आहे.