Gadchiroli News: गडचिरोलीतील धक्कादायक घटना! दीड तास रुग्णालयात विव्हळत होती जखमी महिला; अखेर झाला मृत्यू, नेमकं काय घडलं..

गडचिरोली : जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या वेगाने विकसित होत असला, तरी जिल्ह्यात रस्ते अपघात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यातच अपघातग्रस्तांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने जीवसुद्धा गमवावा लागतो. अशीच घटना रविवार (ता. १८) घडली. अपघातग्रस्त महिला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तब्बल दीड तास वेदनेने विव्हळत होती. पण उपचार सुरूच झाले नाहीत. अखेर तिची प्राणज्योत मालवली. दरम्यान आमदार डाॅ. मिलिंद नरोटे यांनी रुग्णालयाला भेट देत उपचारात हयगय करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...प्राप्त माहितीनुसार, गडचिरोली शहरातील नवेगाव येथील प्रसन्ना सेलिब्रेशन हॉलमध्ये रविवारी बेलदार समाजाचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. शहरातील लांझेडा विभागातील रहिवासी मंदा विजय एडलावर (वय ४०), खुशी विजय एडलावर (वय २२) आणि ऋतुजा संतोष एडलावर (वय १४) त्यांच्या दुचाकीवरून अधिवेशनासाठी निघाल्या. दरम्यान, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर दुचाकीला ट्रकच्या मागील चाकाने धडक दिली. त्यामुळे तिघीही रस्त्यावर पडल्या. यात मंदा एडलावार गंभीर जखमी झाल्या, तर इतर दोघांना किरकोळ दुखापत झाली..घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी मंदा एडलावार यांना तातडीने जवळच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेले. तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे मंदा एडलावर सुमारे दीड तास स्ट्रेचरवर पडून वेदनेने विव्हळत होत्या. अखेर त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर एडलावर कुटुंब आणि उपस्थित नागरिकांनी रुग्णालय प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला. घटनेची माहिती मिळताच, परिसरातील आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी रुग्णालयात धाव घेतली..त्यांनी सगळी माहिती जाणून घेतली. या प्रकरणात कोणत्याही डॉक्टरने निष्काळजीपणा दाखवला, तर त्यांच्यावर कारवाईचे पत्र दिले जाईल, असा इशार दिला. गडचिरोली शहर पोलिसांनी ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..नगराध्यक्षांनीही व्यक्त केला संतापगडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष अॅड. प्रणोती सागर निंबोरकर यांनाही या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी मृत मंदा एडलावार यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले. तसेच रुग्णालय प्रशासनावर संताप व्यक्त करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे..गडचिरोली शहरात रस्ते अपघातांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. रविवारी झालेल्या अपघातात महिलेचा मृत्यू डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे झाला असेल तर सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर माहिती तपासल्यानंतर संबंधित डॉक्टरवर निश्चितच कारवाई केली जाईल.- डाॅ. मिलिंद नरोटे, आमदार, गडचिरोली.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.जिल्हा रुग्णालयात २४ तास एक डॉक्टर उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रविवारच्या घटनेच्या वेळी जर कोणताही डॉक्टर अनुपस्थित असेल तर सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर संबंधित डॉक्टरवर निश्चितच कारवाई केली जाईल.- डॉ. वर्षा लहाडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, गडचिरोली.