नागपूर

Nagpur Crime : दोन बालकांवर अनैसर्गिक अत्याचार; वाठोडा भागातील धक्कादायक प्रकार

इन्स्टाग्रामवरील अश्लील रिल्स पाहण्याच्या नादातून एका १७ वर्षीय मुलाने दोन अल्पवयीन भावांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार आला उघडकीस.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - इन्स्टाग्रामवरील अश्लील रिल्स पाहण्याच्या नादातून एका १७ वर्षीय मुलाने दोन अल्पवयीन भावांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार वाठोड्यात उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून याप्रकरणात पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे.

Nagpur
crime
Arrested
Accused

