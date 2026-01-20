Chandrapur Crime: उत्तर भारतातील तीन पीडितांची काढली किडनी; तपासात उघड, पोलिसांनी नोंदविली साक्ष!

चंद्रपूर : देशभरात खळबळ उडवणाऱ्या किडनी विक्री प्रकरणात चंद्रपूर पोलिसांच्या तपासाने महत्त्वाची प्रगती केली आहे. आता आणखी तीन पीडितांची ओळख पटली असून, हे तिन्ही पीडित उत्तर भारतातील आहेत. त्यांची किडनीही तमिळनाडूतील त्रिची येथील स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्येच काढण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...यापूर्वीच या रुग्णालयात एजंट हिमांशू भारद्वाज आणि उत्तर प्रदेशातील पीडित मोहम्मद तारीक खान यांची किडनी काढल्याचे समोर आले होते. आता एकूण पाच पीडितांचे बयाण चंद्रपूर पोलिसांनी नोंदविले आहेत. हे तपासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे याने सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून कंबोडियात आपली किडनी विकल्याची घटना उघड झाल्यानंतर चंद्रपूर पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन केले. या पथकाने मुख्य सूत्रधार रामकृष्ण सुंचू आणि एजंट हिमांशू भारद्वाज यांना अटक केली होती..कंबोडियानंतर हे रॅकेट त्रिचीतील स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्ये हलले असून, तेथे दिल्लीतील डॉ. रविंद्रपाल सिंग आणि डॉ. राजरत्न गोविंदसामी हे किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करत होते, असे तपासात समोर आले होते. या दोन डॉक्टरांच्या शोधात एसआयटी सातत्याने प्रयत्न करत आहे, पण ते पोलिसांना सध्या गुंगारा देत आहेत.तपासात नाव समोर आल्यानंतर डॉ. राजरत्न गोविंदसामी फरार झाला होता..त्याने ५ जानेवारी २०२६ रोजी मथुराई न्यायालयात ट्रान्झिट बेलसाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने त्याला ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अंतरिम ट्रान्झिट बेल मंजूर केली आहे. यामुळे सध्या त्याला अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.मात्र, पुढील काळात त्याला अँटिसिपेटरी बेल किंवा प्री-अरेस्ट बेल घेणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण आता देशांतर्गत मोठ्या किडनी रॅकेटशी जोडले गेले असून, पोलिसांचा तपास अधिक गहन होत आहे. पुढील तपासात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.