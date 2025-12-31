धक्कादायक प्रकार! ताडोबा सफारीत ‘स्थानिक कोटा’चा मोठा गैरवापर; बनावट आधारकार्ड वापरून फसवणुकीचे रॅकेट उघड..

Tadoba Safari Scam : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या सफारी कोट्याचा गैरवापर करून बाहेरील पर्यटकांना प्रवेश मिळवून देणाऱ्या रॅकेटचा वन विभागाने पर्दाफाश केला आहे. बनावट आधारकार्ड तयार करून शासन आणि पर्यटकांची फसवणूक करणाऱ्या एजंट्सविरुद्ध मंगळवार (ता. ३०) दुर्गापूर पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...ताडोबा प्रकल्पात चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानिकांसाठी क्रुझर सफारीमध्ये काही जागा राखीव ठेवल्या जातात. या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी १९ डिसेंबर रोजी काही व्यक्तींनी वेगवेगळ्या ५ आयडीवरून एकूण ७ क्रुझरची तिकिटे बुक केली होती.ख्रिसमस सुट्टीत २५ डिसेंबरला सकाळच्या सफारीदरम्यान मोहर्ली (कोअर) प्रवेशद्वारावर वनपरिक्षेत्राधिकारी अविनाश गणवीर व मोहर्ली पर्यटनद्वार व्यवस्थापकांनी कागदपत्रांची कसून तपासणी केली. यात २३ पर्यटकांपैकी ९ जणांच्या आधारकार्डातील फोटो आणि माहितीमध्ये विसंगती आढळली. उर्वरित १० पर्यटकांनी ओळखपत्र दाखवण्यास नकार दिला..बुकिंग स्थानिकांच्या आधार क्रमांकाने केले गेले, मात्र प्रत्यक्ष कार्डवर बाहेरील पर्यटकांचे फोटो संगणकीय फेरफाराने चिकटवले होते, असे चौकशीत समोर आले.कोलारा गेट परिसरातही दलाल पर्यटकांकडून अतिरिक्त पैसे घेऊन सफारीचे आमिष दाखवत असल्याचे उघड झाले. स्थानिक नावाने बुकिंग करून ऐनवेळी रद्द करणे आणि त्याऐवजी स्वतःच्या पर्यटकांना पाठवणे, असा प्रकार सुरू होता..या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उपसंचालक (कोअर) आनंद रेड्डी येल्लु यांच्या अहवालावरून आणि क्षेत्र संचालक डॉ. प्रभू नाथ शुक्ला यांच्या आदेशाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी (संरक्षण) यांनी दुर्गापूर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिस तपासात सूत्रधार आणि सहभागींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.ताडोबा पर्यटनात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.बनावट कागदपत्रे तयार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. पर्यटकांनी दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. यापुढे सर्व प्रवेशद्वारांवर ओळखपत्रांची कडक तपासणी होईल आणि दोषी पर्यटकांवरही सहआरोपी म्हणून कारवाई केली जाईल, असे क्षेत्र संचालक डॉ. प्रभू नाथ शुक्ला म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.