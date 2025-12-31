नागपूर

धक्कादायक प्रकार! ताडोबा सफारीत ‘स्थानिक कोटा’चा मोठा गैरवापर; बनावट आधारकार्ड वापरून फसवणुकीचे रॅकेट उघड..

Tadoba safari local quota misuse fake Aadhaar Scam: ताडोबा सफारीत बनावट आधारकार्ड वापरून फसवणुकीचे रॅकेट उघड, वन विभागाची कारवाई
fake Aadhaar used for Tadoba local quota safari

fake Aadhaar used for Tadoba local quota safari

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Tadoba Safari Scam : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या सफारी कोट्याचा गैरवापर करून बाहेरील पर्यटकांना प्रवेश मिळवून देणाऱ्या रॅकेटचा वन विभागाने पर्दाफाश केला आहे. बनावट आधारकार्ड तयार करून शासन आणि पर्यटकांची फसवणूक करणाऱ्या एजंट्सविरुद्ध मंगळवार (ता. ३०) दुर्गापूर पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Chandrapur
Nagpur
tadoba
scam
Aadhaar Card
Jungle safari
Chandrapur district
Fraud Crime
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com