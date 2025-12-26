लोणार तालुका हादरला! वंशाला दिवा नाही म्हणून छळ, विवाहितेने जीवन संपवले, दोन मुलींना गळफास दिला अन् मग स्वत:ही...

लोणार, (जि.बुलडाणा): लोणार तालुक्यातील वढव येथे सासरच्या मंडळींकडून सातत्याने होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून एका विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. २४) रोजी दुपारी तीन वाजता घडली. कांचन अमोल सोनुने (रा. वढव, ता. लोणार, जि.बुलडाणा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी माहेरच्या तक्रारीवरून पतीसह पाच जणांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी नंदाबाई भीमराव घुगे (वय ४५, रा. असोला, पोस्ट कवडा, ता. जिंतूर, जि. परभणी) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची मुलगी कांचन सोनुने हिला ‘तुला मुलगा झाला नाही, तू घराला वंशाचा दिवा दिला नाही’, असे म्हणत वारंवार हिणवत शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात येत होता. आरोपींकडून वेळोवेळी मारहाण, चारित्र्यावर संशय तसेच पैशांची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, फिर्यादी गरीब असल्याने पैशांची मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. या छळामुळे मानसिक तणाव वाढत गेला. .अखेर फिर्यादीच्या मुलीने वढव येथील राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणात अमोल विश्वनाथ सोनूने, विश्वनाथ रामा सोनुने, रामकोर विश्वनाथ सोनुने (रा. वढव, ता. लोणार), सोनू कागणे (रा. पहूर, ता. लोणार) व शिवकन्या आघाव (रा. बोरखेडी, ता. रिसोड, जि. वाशीम) यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गणेश इंगोले व साहाय्यक फौजदार गजानन घोंगडे करीत आहेत..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....मुलींना लटकवून नंतर विवाहितेची आत्महत्या ?प्राप्त माहितीनुसार वाढव येथील कांचन अमोल सोनुने हिचा पतीसोबत वाद झाला होता. या वादातून रागाच्या भरात कांचनने आपली मुलगी आकांक्षा (वय ३ वर्ष) आणि प्रांजल (वय ६ महिने) यांना बुधवारी (ता. २४) दुपारी घरातील अँगलला गळफासावर लावले व नंतर स्वतः गळफास घेतला असावा असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दोन्ही मुलांचा घरातून रडण्याचा आवाज ऐकताच गावकऱ्यांनी घराचा दरवाजा तोडला. त्यांना कांचनने गळफास घेतल्याचे दिसून आले तर दोन मुली जवळपास आढळून आल्या. यामध्ये मुलींना तातडीने रुग्णालयात भरती करण्यात आले. दोनही मुलींच्या गळ्यावर दोराचे वळ होते, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. यावरून कांचनने आधी मुलींना मारण्याचा प्रयत्न केला असावा असा अंदाज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.