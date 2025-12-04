नागपूर
Nagpur News : सिग्नलवरची मुले आता शिक्षणाच्या प्रवाहात! वंचितांच्या शैक्षणिक वाटचालीत ‘सुपर २५’चा प्रकाश
रस्त्यावर, सिग्नलवर भीक मागणाऱ्या मुलांचे भवितव्य बदलण्यासाठी आरजे मोना काळे हिने सुरू केलेली ‘सुपर २५’ मोहीम अशा मुलांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.
नागपूर - शहरात रस्त्यावर व सिग्नलवर भीक मागणाऱ्या मुलांचे भवितव्य बदलण्यासाठी लोकप्रिय आरजे मोना काळे हिने सुरू केलेली ‘सुपर २५’ मोहीम अशा मुलांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. बेघर व वंचित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नागपुरात हा अनोखा उपक्रम राबवण्यात असून यात अनेक संस्थांचा आणि नागरिकांचे उत्स्फूर्त सहकार्य मिळत आहे.