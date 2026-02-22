नागपूर

Historical inspiration: नांदुरा येथे शिवजयंतीला ‘शिवविवाह’चा आदर्श; लग्नात साधेपणा, विचार आणि सामाजिक बांधिलकीचा प्रेरणादायी संगम!

Shiv Vivah ceremony on Shiv Jayanti in Nanduraछ शिवजयंतीला साधेपणाचा आदर्श; नांदुरात शिवविवाहाने दिला सामाजिक संदेश
A Wedding with Values: Shiv Vivah Inspires Social Commitment in Nandura

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नांदुरा: शिवजयंतीच्या पावन पर्वावर ता.१९ फेब्रुवारी रोजी एक वेगळाच, प्रेरणादायी आणि समाजाला दिशादर्शक ठरणारा असा शिव विवाह सोहळा नांदुरा तालुक्यात संपन्न झाला. यावेळी साधेपणा, विचार आणि सामाजिक बांधिलकीचा प्रेरणादायी संगम देखील पहावयास मिळाला.

