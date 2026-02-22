Historical inspiration: नांदुरा येथे शिवजयंतीला ‘शिवविवाह’चा आदर्श; लग्नात साधेपणा, विचार आणि सामाजिक बांधिलकीचा प्रेरणादायी संगम!

नांदुरा: शिवजयंतीच्या पावन पर्वावर ता.१९ फेब्रुवारी रोजी एक वेगळाच, प्रेरणादायी आणि समाजाला दिशादर्शक ठरणारा असा शिव विवाह सोहळा नांदुरा तालुक्यात संपन्न झाला. यावेळी साधेपणा, विचार आणि सामाजिक बांधिलकीचा प्रेरणादायी संगम देखील पहावयास मिळाला..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...नांदुरा तालुक्यातील ग्राम बेलुरा येथील मुळ निवासी स्व. डाॅ. एस. एल. घनोकार पण वैद्यकिय पेशामुळे नांदुरा निवासी झालेले त्यांचे सुपुत्र अशोकराव घनोकार यांची सुशिक्षीत सुकन्या धनश्री अशोकराव घनोकार आणि बुलढाणा (उमाळा) येथील सपकाळ परिवारातील ॲड. चेतनराव लक्ष्मीकांत सपकाळ यांचा विवाह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती दिनी अत्यंत साध्या, शिस्तबद्ध आणि विचारप्रधान वातावरणात संपन्न झाला. हा केवळ विवाह नव्हता, तर सामाजिक संदेश देणारा एक जाहीर संकल्प होता. .वधूचे वडील, अशोकराव घनोकार जे प्रसार माध्यमांतून नेहमीच मराठा सेवा संघ प्रणीत वैचारिक मांडणी करीत असतात हे विशेष. त्यांनी आपल्या मुलीच्या विवाहात तेच विचार कृतीत उतरवण्याचा प्रस्ताव मुलाच्या परिवारा समोर ठेवला. अनावश्यक खर्च, दिखाऊ प्रतिष्ठा आणि आडंबर यांना फाटा देत, मोजक्या आपल्या आपुलकीच्या मान्यवराचे आर्शिवादात शिव विवाह सोहळा संपन्न करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव सपकाळ परिवाराने मनापासून स्विकारला. कोणताही भव्य मंडप नाही, डीजेचा गोंगाट नाही, प्रतिष्ठेची स्पर्धा नाही; फक्त नातेवाईक, काही मान्यवर आणि कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली शांत, सुसंस्कृत आर्शिवादात हा मंगलमय विवाह सोहळा संपन्न झाला. .या सोहळ्यातील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण भाग म्हणजे वधू-वरांनी वधू पित्याने स्वतः तयार केलेली दोन लिखीत वचननामे , “ धार्मिक सोपस्कारांशिवाय लग्न कसे लावावे?” या प्रश्नाला उत्तर देत, दोघांनीही सर्व उपस्थितांसमोर आपापली वचननामे वाचून एकमेकांचा स्वीकार केला. विवाहाच्या बंधनाला केवळ धार्मिक विधींची चौकट न ठेवता, परस्पर समज, जबाबदारी आणि समानतेचा स्पष्ट उच्चार करण्यात आला. हा क्षण उपस्थितांसाठी अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी ठरला. अशा पार्श्वभूमीवर नांदुरा येथे पार पडलेला हा “शिवविवाह” समाजा साठी आदर्श ठरला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...शाही विवाहाला फाटा, समाजात बदलाची नांदीया प्रसंगातून समाजात एक सकारात्मक संदेश दिला गेला आहे. विवाह म्हणजे दिखावा नव्हे, तर जबाबदारी; खर्च नव्हे, तर संस्कार; गर्दी नव्हे, तर समजूतदार सहमती. जेव्हा कुटुंबातील ज्येष्ठ मार्गदर्शक बनतात आणि तरुण पिढी विचारपूर्वक निर्णय घेते, तेव्हा समाजात बदलाची नांदी होते. घनोकार आणि सपकाळ या दोन्ही परिवारांनी दाखवलेला हा मार्ग निश्चितच अनुकरणीय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.