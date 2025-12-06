Nagpur News: ४,८०० लोकांना मालकी पट्ट्यांची प्रतीक्षा; मुख्यमंत्र्यांचा पट्टे वाटपास पुढाकार, शहरात ४२६ झोपडपट्ट्यांचे जाळे

नागपूर : नागपूर शहराचा सतत वाढणारा विस्तार, वाढती लोकसंख्या, गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती या सर्वांमुळे झोपडपट्ट्यांचे जाळे दिवसेंदिवस गहिरे होत चालले आहे. सध्या शहरात तब्बल ४२६ झोपडपट्ट्या अस्तित्वात असून यापैकी २९८ घोषित तर १२८ अघोषित झोपडपट्ट्या असल्याची अधिकृत नोंद आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महापालिकेने आतापर्यंत २ हजार २१० झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे वितरित केले आहेत. मात्र अजूनही ४ हजार ८१५ पात्र झोपडपट्टीधारकांना पट्टे मिळालेले नाही. यामुळे वंचित कुटुंबांची परवड होत आहे..केंद्र शासनाने बेघरांसाठी पंतप्रधान आवास याेजना सुरू केली आहे. ज्या बेघरांचे अर्ज पंतप्रधान आवास याेजनेसाठी मंजूर झाले हाेते. अशांना आर.एल. लेटरची अट टाकून मनपाने बेघरांना याेजनेपासून वंचित ठेवले..जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान याेजनेंतर्गत घरकुल याेजना राबविण्यासाठी मनपाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात शहरात खासगी, मनपा व शासकीय जागांवर २९८ झाेपडपट्ट्या आढळून आल्यात. १८ सप्टेंबर २०१५ मध्ये मनपाने नाेटिफकेशनही काढले आहे. शहरातील अघोषित झोपडपट्ट्यांमध्येच १८ हजार ९६६ झोपडे असून येथे १ लाख २३ हजाराहून अधिक लोक राहत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे..विशेष म्हणजे २०१५ नंतर महापालिकेने झोपडपट्ट्यांचे कोणतेही सर्वेक्षण केले नसल्याने प्रत्यक्ष संख्या आता दुप्पटीपर्यंत वाढल्याचे सांगण्यात येते. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि स्थानिक राजकीय स्वार्थामुळे घोषित झोपडपट्ट्यांच्या शेजारी समांतर नवी झोपडपट्टी उभी राहण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे..Sangli News: जयंत पाटलांच्या पुढाकाराने इस्लामपूरात ‘पंचनामा’ मोहिमेचा झंझावात; मतदारांचे लक्ष वेधणारा राजकीय खेळ!.स्थानिक पातळीवर भाई-दादांच्या वर्चस्वामुळे आणि मतपेढीच्या दबावामुळे झोपडपट्ट्या हटविण्यास प्रशासन धजावत नसल्याचेही बोलले जात आहे. वाढत्या झोपडपट्ट्या आणि ४८१५ हून अधिक नागरिकांना अद्याप पट्टे न मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..जागेची मालकी\tघाेषित\tअघाेषित\tएकूण झाेपडपट्ट्यानासुप्र\t५१\t३४\t८५महापालिका\t१४\t१ \t१५मालिक मकबुजा\t७८\t१३\t९१मिश्र मालकी\t६१\t२९\t९०राज्य शासन\t३८\t१२\t५०खाजगी मालकी\t३३\t१९\t५२झुडपी जंगल\t९ \t ६\t१५रेल्वे \t६ \t६\t१२नाग नाला\t४ \t४ \t८पीकेव्ही\t२\t२\t४कार्गाे हब\t१ \t०\t१एकूण\t२९८\t१२८\t४२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.