Nagpur News: ४,८०० लोकांना मालकी पट्ट्यांची प्रतीक्षा; मुख्यमंत्र्यांचा पट्टे वाटपास पुढाकार, शहरात ४२६ झोपडपट्ट्यांचे जाळे

Slum Development: नागपूर शहरातील ४२६ झोपडपट्ट्यांपैकी ४,८१५ पात्र नागरिकांना अद्याप मालकी पट्टे मिळालेले नाहीत. वाढत्या झोपडपट्ट्यांमुळे नागरी व्यवस्थापनावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : नागपूर शहराचा सतत वाढणारा विस्तार, वाढती लोकसंख्या, गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती या सर्वांमुळे झोपडपट्ट्यांचे जाळे दिवसेंदिवस गहिरे होत चालले आहे. सध्या शहरात तब्बल ४२६ झोपडपट्ट्या अस्तित्वात असून यापैकी २९८ घोषित तर १२८ अघोषित झोपडपट्ट्या असल्याची अधिकृत नोंद आहे.

