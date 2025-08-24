CM Devendra Fadnavis: राज्यातील ३,५०० गावे ‘इंटेलिजंट’ करणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; नागपुरातील सातनवरी येथे पहिला प्रयोग

नागपूर : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पुढे जात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून शेती, आरोग्य, शिक्षण अशा महत्त्वाच्या सुविधा सातनवरी गावात उपलब्ध करून देत समृद्ध गावाचे ‘रोल मॉडेल’ उभे राहिले असून लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील १० गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास तीन हजार ५०० गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. .Satara News: 'अखेरच्या क्षणापर्यंत नाही सुटली साथ'; तळबीडला पतीच्या निधनानंतर पत्नीनेही सोडला श्वास, कऱ्हाड तालुक्यातून हळहळ व्यक्त.केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत ‘व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायझेस’ने देशांतर्गत २४ कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत राज्य शासन व नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने सातनवरी गावात आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित सेवा उपलब्ध करून देत या गावाला देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनविले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावातील कामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, सातनवरी गावाच्या सरपंच वैशाली चौधरी व इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते..तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून गावात सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सातनवरी गावात सुरू झालेली देशातील स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाची सुरुवात हे एक क्रांतिकारक पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘गावांना सक्षम करण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून देशातील गावागावांमध्ये भारतनेट प्रकल्प राबविला गेला. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे यशस्वी अंमलबजावणी राज्यात झाली व दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवातही झाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात महानेट हा प्रकल्प राबविण्यात आला,’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले..शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नसातनवरी गावात स्मार्ट व्हिलेज उपक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. कृषिक्षेत्रात सेन्सरच्या मदतीने पाणी, खत आणि फवारणीचा अचूक वापर करून उत्पादनक्षमता वाढवली जाईल व शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्न मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठीही सेन्सर बसविण्यात आले असून, गावकऱ्यांना शुद्ध पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. सौरऊर्जेच्या वापरामुळे विजेवरील खर्च कमी होईल. स्मार्ट शाळांमुळे विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील शिक्षण पद्धतीचा लाभ मिळेल. तसेच आवश्यक आरोग्य सुविधाही तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गावातच उपलब्ध होईल, असा विश्वासही सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे..Satara Soldier Martyred: 'साताऱ्यातील जवान देवदास रजपूत यांना वीरमरण'; राजस्थानमधील नासेराबादला सेवा बजावत होते अन् हृदयविकाराचा त्रास.भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षणासोबतच स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा एकूण १८ सेवा कमी वेळात उपलब्ध करून देत सातनवरी हे देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव ठरले आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.