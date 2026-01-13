नागपूर

Nitin Gadkari: राजकारण नाही, समाजकारण माझा आत्मा: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; जो मत देईल, न देईल दोघांचेही काम करतो!

Maharashtra politics Gadkari latest speech: नागपूरच्या विकासासाठी गडकरींचा समाजकारणावर भर
Nitin Gadkari Says He Serves Everyone, Regardless of Votes

Nitin Gadkari Says He Serves Everyone, Regardless of Votes

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: महाल परिसरातील लहानपणाच्या आठवणींपासून शहराच्या भविष्यातील विकासदृष्टीपर्यंत, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरशी असलेले आपले भावनिक नाते, वैयक्तिक जीवनातील शिस्त, सामाजिक बांधिलकी आणि शहराच्या परिवर्तनाचा प्रवास मनमोकळेपणाने उलगडून दाखविला. राजकारण नाही, समाजकारण माझा आत्मा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Nagpur
Nitin Gadkari
BJP Leader
district
Maharashtra Politics
Union Minister

Related Stories

No stories found.