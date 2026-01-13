Nitin Gadkari: राजकारण नाही, समाजकारण माझा आत्मा: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; जो मत देईल, न देईल दोघांचेही काम करतो!

नागपूर: महाल परिसरातील लहानपणाच्या आठवणींपासून शहराच्या भविष्यातील विकासदृष्टीपर्यंत, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरशी असलेले आपले भावनिक नाते, वैयक्तिक जीवनातील शिस्त, सामाजिक बांधिलकी आणि शहराच्या परिवर्तनाचा प्रवास मनमोकळेपणाने उलगडून दाखविला. राजकारण नाही, समाजकारण माझा आत्मा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.सक्करदरा येथील नासुप्र उद्यानात आयोजित ‘चना पोहा विथ नितीनजी’ या खास प्रकट मुलाखतीच्या कार्यक्रमात गडकरी यांनी अनेक प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरे दिली. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री गिरिजा ओक-गोडबोले यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.मी नागपूरचा आहे आणि नागपूरची जनता माझा परिवार आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..राजकारण म्हणजे सत्ताकारण नव्हे, तर समाजकारण आहे, असे सांगत सामाजिक कार्यालाच आपण प्राधान्य देत असल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले. सुरुवातीला दिल्लीत मन रमत नव्हते, मात्र जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर दिल्ली आपलीच झाली. आहार आणि आरोग्याबाबत अत्यंत शिस्तबद्ध असून ४५ किलो वजन कमी केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. साधा आहार, नियमित व्यायाम आणि स्वयंपाकाच्या आवडी बद्दलही त्यांनी सांगितले. कोविड काळात त्यांनी अनेक रेसिपी केल्या असून नातवंडांना आजीपेक्षाही आजोबांच्या हातचे पदार्थ अधिक आवडतात, असे त्यांनी मिस्कीलपणे सांगितले..नागपूरच्या बदलावर भाष्य करताना गडकरी यांनी सांगितले की, पूर्वी पाण्यासाठी संघर्ष होता, आज शहरात चोवीस तास पाणी आहे. हान, आयआयएम, एम्स, सिम्बायोसिसमुळे नागपूर शिक्षण व मेडिकल हब बनले आहे. गडचिरोलीत स्टील उद्योग, विदर्भातील गुंतवणूक, पर्यटन आणि पर्यावरण संतुलन यावरही भर असल्याचे एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले. नाग नदी प्रकल्प, सिमेंट रस्ते, मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बर्ड पार्क, क्रीडांगणे आणि पार्किंग व्यवस्था ही नागपूरच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेचे पावले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.ठळक मुद्देचांगले काम केल्याने शत्रू वाढतात, तरीहीकाम थांबत नाही.जो मत देईल, न देईल दोघांचेही काम करतोही भूमिका.कुत्रा अंगावर सोडल्याच्या घटनेतून पहिलीनिवडणूक जिंकली.पुरणपोळी, सांभारवडी विशेष आवड.नातवंडांची आजीपेक्षा आजोबांच्यापदार्थांना पसंती.रेसिपींचे दस्तऐवजीकरण; पुस्तक काढण्याचाविचार नाही.मोबाइल मित्रही, शत्रूही. मुले मैदानातखेळली पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.