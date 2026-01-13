Gondia Crime: मुलगा गेला, नंतर सासऱ्याने सुनेच्या हत्येसाठी रचला कट! LICचे पैसे अन् जमीन हडपण्यासाठीचा काळा डाव उघड?

गोंदिया : मुलाच्या मृत्युपश्चात एलआयसीचे ६० लाख रुपये व जमिनीचा हिस्सा सुनेला मिळू नये, म्हणून सासऱ्याने सुनेच्या हत्येचा कट रचला. तिला जीवे मारण्यासाठी तीन लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचे प्रकरण गोरेगाव पोलिसांनी उघडकीस आणले. चुडामन कटरे (रा. गिधाडी, ता. गोरेगाव) असे आरोपीचे नाव आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.गोरेगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यातील फिर्यादी महिला ही आपल्या वडिलांसह १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मोपेड दुचाकीने गिधाडी येथे चिल्हाटी मार्गाने जात होती. याचवेळी घोटी नाल्याजवळ अज्ञात आरोपींनी निळ्या रंगाच्या चारचाकीने मोपेड दुचाकीला धडक दिली होती. या घटनेची तक्रार संबंधित महिलेने गोरेगाव पोलिसात केली होती. या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला होता..दरम्यान, या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये तांत्रिक पुरावा व गोपनिय माहिती पोलिसांच्या हाती लागली. फिर्यादी महिलेचा पती उमेश कटरे यांच्या मृत्युपश्चात मिळणारे एलआयसीचे ६० लाख रुपये व जमिनीचा हिस्सा फिर्यादी महिलेस अर्थात सुनेला मिळू नये, या उद्देशाने सासरा आरोपी चुडामन कटरे याने तिला जीवे मारण्याचा कट रचला. यासाठी त्याने आरोपींना तीन लाख रुपयांची सुपारी दिली..\rआरोपींनी घोटी नाल्याजवळ निळ्या रंगाच्या चारचाकीने येत मोपेड दुचाकीला धडक दिली होती. हा अपघात जाणूनबुजून घडविण्यात आला होता. सुनेला जीवे मारण्यासाठी कट रचण्यात आला होता, असे तपासात स्पष्ट झाले. तथापि, या गुन्ह्यात एका आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. अन्य आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे साहेब, अपर पोलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद मडामे, पोलिस निरीक्षक रामेश्वर पिपरेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सुजीत घोलप, पोलिस हवालदार नागेश बोपचे, पोलिस शिपाई महेंद्र भोयर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.