नागपूर

Gondia Crime: मुलगा गेला, नंतर सासऱ्याने सुनेच्या हत्येसाठी रचला कट! LICचे पैसे अन् जमीन हडपण्यासाठीचा काळा डाव उघड?

property grabbing Murder case police investigation: सासऱ्याचा काळा डाव: सुनेच्या हत्येसाठी तीन लाखांची सुपारी!
Gondia Crime

Gondia Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदिया : मुलाच्या मृत्युपश्चात एलआयसीचे ६० लाख रुपये व जमिनीचा हिस्सा सुनेला मिळू नये, म्हणून सासऱ्याने सुनेच्या हत्येचा कट रचला. तिला जीवे मारण्यासाठी तीन लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचे प्रकरण गोरेगाव पोलिसांनी उघडकीस आणले. चुडामन कटरे (रा. गिधाडी, ता. गोरेगाव) असे आरोपीचे नाव आहे.

