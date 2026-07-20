Nagpur Crime : प्रॉपर्टीच्या वादातून सासरच्या नातेवाइकांकडून जावयाचा खून; तीन आरोपींना अटक

नागपूर - सासूच्या प्रॉपर्टीच्या वादातून त्यांच्याकडीन नातेवाइकांकडून जावयावर हल्ला करीत, त्याचा खून केल्याची धक्कादायक घटना कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पांडुरंगनगर परिसरात रविवारी (ता. १९) रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी कळमना पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली..अखिलेश गुड्डू धुर्वे (वय ३०, रा. वैष्णोदेवीनगर) असे मृताचे तर दीनानाथ निर्मलकर (वय ३०), संतोष गायगोवाल (वय ५०), लक्ष्मी पटेल (तिन्ही रा. पांडुरंगनगर) अशी आरोपींची नावे असून अखिलेश, संतोष अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. दीनानाथ हा भाचा असून, संतोष चुलत सासरा आणि लक्ष्मी पटेल या आतेसासू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अखिलेश धुर्वे याचे तुलसीबाई गायगोवाल (वय ६५, रा. पांडुरंगनगर) यांची मुलगी आचल हिचेशी काही वर्षांपूर्वी लग्न झाले. सासू घरी एकटीच असून त्यांच्या नावे काही प्रॉपर्टी आहे. त्या प्रॉपर्टीवरून अखिलेश आणि तुलसीबाई यांच्यात वाद सुरू आहेत. त्यावरून त्यांचे नेहमीच वाद व्हायचे..रविवारी (ता.१९) याच प्रकरणातून अखिलेश पत्नी आचलसोबत सासू तुलसीबाई यांच्या पांडुरंगनगर येथील घरी रात्री साडेदहा वाजताच्या सुमारास गेला. तिथे दीनानाथ, संतोष आणि लक्ष्मी पटेल या उपस्थित होत्या. अखिलेश घरी आल्यावर त्याने प्रॉपर्टीमध्ये हिस्स्याची मागणी केली. त्यावरून तुलसीबाई आणि त्याच्याच शाब्दीक चकमक झाली. यावेळी त्याने सासूला शिवीगाळही केली. तसेच हात उगारला..त्यावरून चिडून दीनानाथ याने त्याच्यावर क्रिकेटच्या बॅटने प्रहार केला. यानंतर तिघांनीही त्याच्यावर लाकडी दांडा आणि टिकासने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. रक्ताच्या थारोळ्यात अखिलेश पडल्यावर त्याच्याअटक पत्नीने त्याला प्रथम उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात आणि त्यानंतर मेडिकलमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले.घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच, मध्यरात्री पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला. याप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.