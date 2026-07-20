नागपूर

Nagpur Crime : प्रॉपर्टीच्या वादातून सासरच्या नातेवाइकांकडून जावयाचा खून; तीन आरोपींना अटक

सासूच्या प्रॉपर्टीच्या वादातून त्यांच्याकडीन नातेवाइकांकडून जावयावर केला हल्ला.
killed

killed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - सासूच्या प्रॉपर्टीच्या वादातून त्यांच्याकडीन नातेवाइकांकडून जावयावर हल्ला करीत, त्याचा खून केल्याची धक्कादायक घटना कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पांडुरंगनगर परिसरात रविवारी (ता. १९) रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी कळमना पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Arrested
property
Accused
Dispute