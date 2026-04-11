MSRTC Fare Hike: प्रवाशांच्या खिशाला कात्री! नागपूर-अमरावती प्रवास २६ रुपयांनी महागला; एसटीची १० टक्के भाडेवाढ..

नागपूर: उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये गावी जाणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला आता थोडी कात्री लागणार आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) १५ एप्रिलपासून साध्या बसेसच्या तिकीट दरात १० टक्के तात्पुरती भाडेवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नागपूर-अमरावती प्रवासासाठी अतिरिक्त २६ रुपये प्रवाशांना मोजावे लागणार आहे. पुढील दोन महिने म्हणजेच १५ जूनपर्यंत ही भाडेवाढ लागू राहणार आहे..सुट्ट्यांच्या दिवसात होणारी प्रवाशांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाला सणासुदीच्या किंवा गर्दीच्या काळात ३० टक्क्यांपर्यंत भाडेवाढ करण्याची मुभा दिली आहे. ज्याचा वापर करून महामंडळाने यंदाच्या उन्हाळी हंगामासाठी केवळ १० टक्के वाढ केली आहे. या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम एसटीच्या साध्या (लालपरी) बस सेवेवर होणार आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात धावणाऱ्या साध्या बसेस, मिडी बस, निमशहरी भागातील जलद सेवा (एशियाड) आणि रात्रसेवा या प्रकारच्या बसेसचा समावेश आहे. या सुधारित दरांनुसार, प्रवासाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रौढ प्रवाशाला १२ रुपये तर लहान मुलांसाठी ७ रुपये किमान भाडे द्यावी लागणार आहे..या बसेसवर कोणताही परिणाम नाहीशिवनेरी, शिवशाही, अश्वमेध, हिरकणी (निमआराम), विनावातानुकूलित शयनआसनी आणि अलीकडेच ताफ्यात दाखल झालेल्या 'शिवाई' यांसारख्या वातानुकूलित ई-बसेसच्या तिकीट दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरामदायी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे. नियमित प्रवास करणाऱ्या नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांसाठी मासिक, त्रैमासिक पासेससाठी ही भाडेवाढ लागू नाही..नागपूरहून साध्या बससाठी मोजावे लागेल एवढे भाडेमार्ग जुने दर नवीन दरनागपूर-अमरावती २६२ २८८नागपूर- भंडारा ११२ १२३नागपूर- वर्धा १३२ १४५नागपूर- यवतमाळ २५२ २७७नागपूर-अकोला ४२३ ४६५नागपूर- चंद्रपूर २६२ २८८नागपूर- गोंदिया २९२ ३२१नागपूर- गडचिरोली २९२ ३२१नागपूर- सोलापूर १११७ १२२९नागपूर- छ. संभाजीनगर ८५५ ९४१नागपूर- पुणे १२४७ १३७२.