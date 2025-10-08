संतापजनक घटना! 'नागपूरमध्ये भरधाव ट्रॅव्हल्सने विद्यार्थिनीला चिरडले'; ट्यूशनला जाताना काळाचा घाला, नागरिकांमध्ये संताप

नागपूर: खासगी बसच्या चालकाने भरधाव वाहन चालवून दुचाकीने जाणाऱ्या विद्यार्थिनीला जोरदार धडक दिली. यात मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना खरबी भागात मंगळवारी सकाळी ७.३० वाजताच्या सुमारास घडली. भाग्यश्री जियालाल टेंभरे (वय १७, रा. माँ अंबे कॉलनी, खरबी) असे मृत मुलीचे नाव आहे..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.भाग्यश्री बारावीची विद्यार्थिनी असून सकाळी मोपेड दुचाकीने ट्यूशनला जात होती. खरबी भागातील बद्रीनाथ किराणा स्टोर्सजवळ पांढऱ्या खासगी बसच्या चालकाने भाग्यश्रीच्या वाहनाला मागून जोरदार धडक दिली..त्यानंतर तिचे वाहन समोरून येणाऱ्या आणखी एका दुचाकीला जोरदार धडकले. या भीषण अपघातात भाग्यश्रीचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर आरोपी चालक बस घेऊन पळाला. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती. अपघाताची सूचना वाठोडा पोलिस ठाण्याला देण्यात आली. लगेच पोलिसांचे पथक दाखल झाले. त्यांनी भाग्यश्रीला तत्काळ मेडिकल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, पोलिसांनी तपासून मृत घोषित केले..घटनास्थळी तणाव, नागरिकांची गर्दीअपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी जमा झाली. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या भागात नेहमीच अपघात घडत असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. आता एका निष्पाप मुलीचा विनाकारण बळी गेल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पोलिस व प्रशासनाकडून अशा जड वाहनावर उपाययोजना होत नसल्यानेही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान वाढता तणाव पाहून आणखी पोलिसांचा ताफा बोलाविण्यात आला. नागरिकांना शांत करून पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले..घटना सीसीटीव्हीत कैदअपघाताची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. यात बस चालकाने मागून दुचाकीला धडक दिल्याचे दिसते. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात वायरल झाल्याने घटनेची चर्चा दिवसभर होती..आरोपीचा लागला सुगावाआरोपी बस चालकाचा पोलिसांना सुगावा लागला आहे. तसेच पोलिस परिसरातील इतरही सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासून अपघात कसा घडला याची माहिती घेत आहेत. याप्रकरणी महेंद्र टेंभरे (वय २९ रा. जिजामातानगर) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .हा मार्ग प्रशस्त आहे. परंतु, येथे विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याने वारंवार अपघाताच्या घटना घडत आहेत. रेतीचे टीप्पर, रॅश ड्रायव्हिंग आणि जड वाहनावर नागरिकांचा रोष आहे. छोट्या मार्गावर जड वाहनांना प्रतिबंध करण्यात येईल. आरोपी बस चालकाची ओळख पटली असून त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.- निकेतन कदम,पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ क्रमांक ५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.