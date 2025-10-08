नागपूर

संतापजनक घटना! 'नागपूरमध्ये भरधाव ट्रॅव्हल्सने विद्यार्थिनीला चिरडले'; ट्यूशनला जाताना काळाचा घाला, नागरिकांमध्ये संताप

Tragedy in Nagpur: अपघातानंतर आरोपी चालक बस घेऊन पळाला. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती. अपघाताची सूचना वाठोडा पोलिस ठाण्याला देण्यात आली. लगेच पोलिसांचे पथक दाखल झाले. त्यांनी भाग्यश्रीला तत्काळ मेडिकल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.
Female student crushed by a speeding Travels bus in Nagpur; authorities investigate accident.

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: खासगी बसच्या चालकाने भरधाव वाहन चालवून दुचाकीने जाणाऱ्या विद्यार्थिनीला जोरदार धडक दिली. यात मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना खरबी भागात मंगळवारी सकाळी ७.३० वाजताच्या सुमारास घडली. भाग्यश्री जियालाल टेंभरे (वय १७, रा. माँ अंबे कॉलनी, खरबी) असे मृत मुलीचे नाव आहे.

