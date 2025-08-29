Student Manas Scheme: छात्र मानस योजनेची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात; एक दोन महाविद्यालय सोडल्यास उर्वरित ठिकाणी कक्षच नाही

नागपूर : डॉक्टरांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी खासगी डॉक्टरांच्या ‘फैमा’ या संघटनेने आठ दिवसांपूर्वी ‘हेल्पलाइन तयार केली. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब या सवयीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस पदवीधरांपासून तर निवासी डॉक्टरांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘छात्र मानस’ योजनेची वर्षभरानंतरही अंमलबजावणी झाली नसून एक दोन महाविद्यालय सोडले तर उर्वरित ठिकाणी ‘छात्र मानस कक्ष’ तयारच झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. .सध्याच्या डिजिटल युगातील दैनंदिनीमुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. शारीरिक विकारांची लक्षणे दर्शनीय असल्याने उपचार होतात. परंतु मानसिक विकारांची लक्षणे अदृश्य असल्याने वेळीच उपचार होत नाही. परिणामी गंभीर दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागते. .मानसिक आजारातून अनेक वेळा विद्यार्थी आत्महत्या करतात. हे दुष्परिणाम टाळण्यांसाठी व मानसिक विकारांच्या निदानासाठी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सबलीकरणासाठी छात्र मानस योजनेची घोषणा केली. मात्र, त्याचा अंमलबजावणी झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे..‘फैमा’ची ५० मानसोपचार तज्ज्ञांची यादीदेशभरात शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी तसेच काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांपर्यंत सगळेच मानसिक तणावाशी झुंजत आहे. तणावामुळे मानसिक विकाराच्या विळख्यात सापडतात. .यामुळे विद्यार्थी, डॉक्टरांच्या मनात आत्महत्येसारख्या विचारांचे काहूर माजते. ही बाब लक्षात घेत खासगी डॉक्टरांच्या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनने (फैमा) हेल्पलाइन सुरू केली असून २४ तास देशातील विविध भाषांमधून समुपदेशनातून देशभरातील डॉक्टरांच्या आत्महत्येच्या विचारांपासून परावृत्त करणारा उपक्रम सुरू झाला. मात्र राज्य शासनाने वर्षभरापूर्वी नियोजन केल्यानंतरही अंमलबजावणी केली नाही..Maharashtra Monsoon: मराठवाड्यातील ५८ प्रकल्पांत; ७५ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा.छात्र मानस कक्षाचे स्वरुपराज्यात शासनाचे ४२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. या सर्व महाविद्यालयात वर्षभरापूर्वी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी अध्यादेश काढून छात्र मानस कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. समिती गठित करण्याचे आदेश अध्यादेशानुसार मानसशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक समितीचे अध्यक्ष असून याच विभागातील सहयोगी प्राध्यापक आणि समाजसेवा अधीक्षक यांना सदस्य ठेवण्यात आले. मात्र स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही योजना आकारालाच आली नाही. ही योजना सुरू करताना कंत्राटी तत्त्वावर २ मानसोपचार समुपदेशक नियुक्त करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यानुसार जाहिरात प्रकाशित झाली मात्र, मुलाखतीच्या दिवशी मुलाखत रद्द करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.