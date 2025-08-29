नागपूर

Student Manas Scheme: छात्र मानस योजनेची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात; एक दोन महाविद्यालय सोडल्यास उर्वरित ठिकाणी कक्षच नाही

Mental Health: वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेली ‘छात्र मानस योजना’ अंमलात आली नाही. बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये कक्षच तयार झालेले नाहीत.
Student Manas Scheme
Student Manas Schemesakal
केवल जीवनतारे ः @kewalsakal
Updated on

नागपूर : डॉक्टरांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी खासगी डॉक्टरांच्या ‘फैमा’ या संघटनेने आठ दिवसांपूर्वी ‘हेल्पलाइन तयार केली. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब या सवयीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस पदवीधरांपासून तर निवासी डॉक्टरांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘छात्र मानस’ योजनेची वर्षभरानंतरही अंमलबजावणी झाली नसून एक दोन महाविद्यालय सोडले तर उर्वरित ठिकाणी ‘छात्र मानस कक्ष’ तयारच झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

Loading content, please wait...
student
mental health
Medical Education
health department maharashtra
Student Mental Health Initiative

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com