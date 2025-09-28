नागपूर

Nagpur News: प्राध्यापकाच्या कारवर हल्ला; पाच जण सीसीटीव्हीत कैद

Students Attack Teacher: खापरखेडा येथील महाविद्यालयात प्रा. सचिन कोरडे यांच्या कारवर पाच विद्यार्थ्यांनी लोखंडी रॉडने हल्ला केला. सर्व आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झाले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खापरखेडा : शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिसरात शनिवारी दुपारी घडलेल्या घटनेमुळे शिक्षकवर्ग हादरला आहे.

