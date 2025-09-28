Nagpur News: प्राध्यापकाच्या कारवर हल्ला; पाच जण सीसीटीव्हीत कैद

खापरखेडा : शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिसरात शनिवारी दुपारी घडलेल्या घटनेमुळे शिक्षकवर्ग हादरला आहे. .प्राध्यापक सचिन कोरडे यांच्या कारवर दोन शाळकरी विद्यार्थी व त्यांचे तीन साथीदार यांनी लोखंडी रॉडने अंधाधुंद हल्ला करून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली. या हल्ल्यात कारचे अंदाजे दीड लाख रुपयांचे नुकसान झाले. सर्व आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाले आहेत..माहितीनुसार, महाविद्यालयातील बारावीच्या दोन विद्यार्थ्यांना व्यसनाधीनतेबाबत प्रा. कोरडे यांनी सक्त शब्दांत सूचना केली होती. पालकांना शाळेत बोलावण्याचा इशारा दिल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप मनात धरला आणि मित्रांच्या मदतीने कारवर हल्ल्याची योजना आखली. .शनिवारी दोनच्या सुमारास पाचही युवक दोन दुचाकींवर शाळेच्या आवारात आले. त्यांनी प्रथम सीसीटीव्ही कॅमेरा फोडला, नंतर प्रा. कोरडे यांच्या कारवर रॉडने प्रहार केला. पुढील, मागील आणि चारही दारांच्या काचा फोडल्या, तसेच छतावरही वार करून वाहनाचे मोठे नुकसान केले..Bhandara Crime: लाखांदूर कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाचा गैरवर्तन; अल्पवयीन विद्यार्थिनीची छेडछाड.तोडफोडीनंतर आरोपी पळून गेले; मात्र इतर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे पोलिसांना त्यांची ओळख पटविणे सोपे झाले आहे. प्रा. कोरडे यांनी खापरखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून पोलिस निरीक्षक हरीष रुमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.