Sudhir Mungantiwar: रेती माफियांनी पैसे देऊन मला पाडण्याचा प्रयत्न केला; मुनगंटीवार, पुरवणी मागण्यांवरून सरकारला घरचा अहेर

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान वाळू धोरणावर चर्चा करीत असताना माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. या धोरणावर टीका करताना मुनगंटीवार यांनी आपल्याला पराभूत करण्यासाठी वाळू माफियांनी पैसे दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला..पुरवणी मागण्यांवर बोलताना ते म्हणाले की, सध्या वाळू माफियांची चांदी असून त्यातून करप्शन मॅनेजमेंट केले जात आहे. ही धनशक्ती मोठी झाली असून ती कुणालाही जुमानत नाही. त्यांनी मलाही निवडणुकीत पाडण्याचा प्रयत्न केला..ही धनशक्ती संपवायची असल्यास रेती फुटक देण्याऐवजी 'सेस' लावण्याची आवश्यकता आहे. कृषी विषयावर बोलताना कृषी समृद्धी योजना म्हणजे गाडी दिली पण इंधन दिले नाही अशी असल्याचे ते म्हणाले..Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक.केळकर समितीच्या अहवालानुसार डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे दोन भाग करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यासाठी चंद्रपुरात जागा तयार आहे. तिथे विद्यापीठ तयार करून येथील शेतकऱ्यांसाठी नवीन वाणावर संशोधन, डिजिटल ॲग्रिकल्चर आणि एआयची मदत घेऊन हवामान, पाणी व्यवस्थापन आदी अनेक विषयांचा समावेश करून विद्यार्थी घडविण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी केली..