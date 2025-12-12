नागपूर

Sudhir Mungantiwar: रेती माफियांनी पैसे देऊन मला पाडण्याचा प्रयत्न केला; मुनगंटीवार, पुरवणी मागण्यांवरून सरकारला घरचा अहेर

Sudhir Mungantiwar Levels Major Allegations on Sand Mafia: हिवाळी अधिवेशनात वाळू धोरणावर बोलताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वाळू माफियांनी निवडणुकीत आपल्याला पराभूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप केला.
नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान वाळू धोरणावर चर्चा करीत असताना माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. या धोरणावर टीका करताना मुनगंटीवार यांनी आपल्याला पराभूत करण्यासाठी वाळू माफियांनी पैसे दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला.

