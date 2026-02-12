नागपूर

Chandrapur Mayor Election : महापौरपदासाठी काँग्रेस नेत्याचीच मदत; सुधीर मुनगंटीवार यांचा गौप्यस्फोट

भाजपचे २३ नगरसेवक तर काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले असताना दोन्ही पक्षाकडे बहुमतचा आकडा नव्हता.
Sudhir Mungantiwar
Sudhir Mungantiwaresakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - भाजपचे २३ नगरसेवक तर काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले असताना दोन्ही पक्षाकडे बहुमतचा आकडा नव्हता. त्यामुळे इतरांची मदत घेणे आवश्यक होते. आम्ही संधी साधली. संधीचे सोने केले. त्यामुळे आमचा महापौर विजयी झाला.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Chandrapur
sudhir mungantiwar
Mayor Election

Related Stories

No stories found.