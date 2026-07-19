नागपूर

Nagpur: साखरेच्या दराचा नवा उच्चांक प्रतिकिलो दर ५० ते ५२ रुपयांवर;सणासुदीत अजून महागण्याची शक्यता

Sugar Prices Reach Record High: सणासुदीच्या वाढत्या मागणीमुळे किमती आणखी वाढण्याची शक्यता असून सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: सणासुदीचा काळ तोंडावर आलेला असतानाच सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे. बाजारात साखरेच्या दराने अचानक उच्चांक गाठला असून, किमती आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

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