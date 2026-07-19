Nagpur: साखरेच्या दराचा नवा उच्चांक प्रतिकिलो दर ५० ते ५२ रुपयांवर;सणासुदीत अजून महागण्याची शक्यता

नागपूर: सणासुदीचा काळ तोंडावर आलेला असतानाच सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे. बाजारात साखरेच्या दराने अचानक उच्चांक गाठला असून, किमती आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचल्या आहेत. .गेल्या अवघ्या पंधरा दिवसांत साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल तब्बल ५०० रुपयांची प्रचंड वाढ झाली आहे. घाऊक बाजारातील या तीव्र दरवाढीमुळे किरकोळ बाजारात सर्वसामान्य ग्राहकांना आता साखर ५२ ते ५४ रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे ऐन सणांच्या तोंडावर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे..Nagpur: रेल्वेच्या धडकेत सहा हरणांचा मृत्यू, कन्हान रेल्वे स्थानकाजवळील दुर्दैवी घटना.साखरेच्या किमतीतील ही दरवाढ अत्यंत अनपेक्षित आणि कमालीची वेगवान आहे. जून महिन्यातील दरांशी तुलना केली, तर सध्याच्या किमतींमध्ये प्रतिक्विंटल सुमारे ५०० रुपयांपर्यंतची मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. जून महिन्यादरम्यान बाजारात ‘साखर एस’ ४ हजार २५० ते ४ हजार २८० रुपये आणि ‘साखर एम’ ४ हजार ३०० ते ४ हजार ३५० रुपये प्रतिक्विंटल होती..त्यानंतर साखर एसचे दर ४ हजार ४५० ते ४ हजार ४७० रुपयांवर पोहोचले. गेल्या पंधरा दिवसांत बाजार इतका कडाडला आहे की, सध्या साखरेने विक्रमी पातळी गाठली आहे. सध्या घाऊक बाजारात ‘साखर एस’ ४ हजार ८२० ते ४ हजार ८५० रुपये, तर ‘साखर एम’ थेट ४ हजार ९२० ते ४ हजार ९५० रुपये प्रतिक्विंटलवर विकली जात आहे..US-Iran Conflict: ‘होर्मुझ’च्या नियंत्रणावरून संघर्ष तीव्र; अमेरिका-इराणचे एकमेकांच्या लष्करी, पायाभूत सुविधांवर हल्ले.शासनाच्या निर्णयाकडे लक्षसणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची मागणी वाढणार असल्याने आता सर्वांच्या नजरा सरकारच्या पावलांवर टिकून आहेत. सरकार साखर कारखान्यांसाठी साखरेचा मासिक पुरवठा कोटा वाढवणार की किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी इतर काही कडक कायदेशीर पावले उचलणार, याकडे आता व्यापारी आणि ग्राहकांचे डोळे लागले आहेत. केंद्र सरकारकडून खुल्या बाजारात अतिरिक्त साखरेचा साठा उपलब्ध करून दिला गेला, तरच या वाढत्या किमतींना लगाम लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.