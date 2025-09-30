Supreme Court: गंभीर दुखापतीच्या उद्देशाने केलेली कृती क्रूरता; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नागपूर : एखाद्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत करण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती किंवा त्या व्यक्तीला आत्महत्येस भाग पाडणारी कृती म्हणजे क्रूरता असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदविले आहे..या प्रकरणातील पीडितेचा १४ जुलै २०२१ रोजी विवाह झाला. पीडितेने बजाजनगर पोलिस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीनुसार विवाहावेळी व त्यानंतरही सासरकडून हुंड्याच्या स्वरूपात भेटवस्तूंची मागणी होत राहिली. .तसेच, पतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांचीही सक्ती केल्याचा गंभीर आरोप तिने केला आहे. तिने ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बजाजनगर ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पीडितेचा पती, सासू, सासरे आणि जाऊवर भादंविच्या कलम ४९८-अ, ३७७ व ५०६ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. .उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली होती. यावर पीडितेची सासू, सासरे व जाऊ यांनी त्यांचे वकील कार्तिक शुकूल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सासू, सासरे व जाऊ यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, पतीविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली..SSC HSC Exam Form : खासगी विद्यार्थ्यांना दहावी-बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ.हा कायद्याचा गैरवापरसासरे-सासू व जाऊ यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. केवळ ‘कपडे व दागिने आण’ असा आरोप आहे. त्यालाही फारसा आधार नसल्याचे न्यायालयाने गुन्ह्याचे संपूर्ण परीक्षण करून स्पष्ट केले. तसेच, पीडितेचा छळ केल्याचा इतर कोणताही तपशील नाही. त्यामुळे, या तिघांवर खटला चालवणे कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.