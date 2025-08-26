Supreme Court: वसंता दुपारेच्या फाशीच्या शिक्षेवर पुन्हा सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, निकालातील निरीक्षण नोंदविले चुकीचे

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत क्रूरकर्मा वसंत संपत दुपारेच्या फाशीवर निकाल कायम ठेवत यावर पुन्हा सुनावणीचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये शिक्षेच्या संदर्भात नोंदविलेले निरीक्षण रद्द केले आणि पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासमक्ष निश्चित केले..यापूर्वी २०१४ मध्ये दुपारेची फाशीच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेच फेटाळली होती. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर वसंताने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार न करता वसंताला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, असे निकालात नमूद केले आहे. दोषी वसंत दुपारे याच्या शिक्षेचा पुनर्विचार केला जाईल. .त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ नियुक्त करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले जाईल. कलम ३२ (प्रकरणे पुन्हा सुनावणीसाठी) अंतर्गत आरोपी व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांना हानी पोहोचवणाऱ्या गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी असतील तर त्याचा पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे..Grishneshwar Temple Renovation : श्री घृष्णेश्वर मंदिरासाठी होणार २३६ कोटींचा खर्च; अंतर्गत भागाच्या सुशोभीकरणासाठी ८० कोटींची मागणी.काय आहे प्रकरण?नागपुरातील वाडी परिसरात ३ एप्रिल २००८ रोजी दुपारे याने चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी आरोपीला २०१० मध्ये नागपूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेविरोधात त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.