Supreme Court: जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षणाच्या विरोधातील याचिका फेटाळली; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, निवडणुकीचा मार्ग मोकळाच

नागपूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्कलनिहाय आरक्षणासाठीची चक्राकार पद्धती थांबवीत नव्याने आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा योग्य ठरविला आहे..राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे, आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपाल पाटील आणि अन्य एकाने ही याचिका दाखल केली आहे. गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सर्कल रचना निश्चित झाली. .वर्धा व वाशीम जिल्ह्यांतील सर्कलच्या फेररचनेला दिलेले आव्हानही उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकीची अधिसूचना काढली. यात सर्कलनिहाय आरक्षणासाठी यंदा चक्राकार पद्धत लागू होणार नसून नव्यानेच आरक्षण निघणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले..या विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळत त्या निकाली काढल्या होत्या. मात्र, याचिकाकर्ते राष्ट्रपाल पाटील आणि अन्य एकाने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून न्यायालयाने ही याचिका सुरुवातीच्या टप्प्यात फेटाळून लावली..Panchayat Samiti Election: झिरो आरक्षणाला मिळाली न्यायाची साथ; निवडणुकीसाठी तयारीला गती, नवख्यांसह दिग्गजांना दिलासा.त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग पुर्णतः मोकळा झाला आहे. राज्य शासनातर्फे देशाचे सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तसेच, याचिकाकर्त्याकडून वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली..