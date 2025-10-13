नागपूर

Supriya Sule: भाजपमध्ये ओरिजनल राहिलेत किती; सुप्रिया सुळे यांची घणाघाती टीका

Supriya Sule Criticizes BJP’s Changing Culture: भाजपमध्ये आता ओरिजनल राहिलेत तरी किती?, भाजपचे काँग्रेसीकरण झाले असल्याची घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
