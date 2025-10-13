Supriya Sule: भाजपमध्ये ओरिजनल राहिलेत किती; सुप्रिया सुळे यांची घणाघाती टीका

नागपूर : भाजपमध्ये आता ओरिजनल राहिलेत तरी किती?, भाजपचे काँग्रेसीकरण झाले असल्याची घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली..नागपूर दौऱ्यावर असताना रविवारी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून इतर पक्षांतील नेत्यांना सामावून घेतले जात आहे. याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी भाजपमधील बदललेल्या संस्कृतीवर सवाल उपस्थित केला..पूर्वी भाजपमध्ये विचारासाठी लढणारे, लाठ्या-झटापटी सहन करणारे नेते होते. आज ते कुठे आहेत? असा सवाल करीत सुळे यांनी अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज यांच्यासारख्या नेत्याांची उदाहरणे देत जुन्या भाजपची तुलना आजच्या भाजपशी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात. आम्ही या निवडणुका याआधी कधीच एकत्र लढलो नाही. महायुती काय भूमिका घेते हा त्यांचा विषय आहे. आमचे निर्णय आम्ही घेऊ, असे त्या म्हणाल्या..आर्थिक अडचणींवर चिंताराज्यातील वाढती गुन्हेगारी, विशेषतः पुण्यासारख्या शहरातील गुन्ह्यांच्या घटनांवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पुणे शिक्षणाचं माहेरघर असूनही गुन्हेगारी वाढत आहे, याचे उत्तर गृहमंत्र्यांनी द्यावे, असे त्या म्हणाल्या. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. राज्यातील मंत्रीच निधी कमी मिळत असल्याबद्दल तक्रार करीत आहेत. ही स्थिती चिंताजनक असून, यावर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या..Ajit Pawar: वेळ देत नसाल तर खुर्ची सोडा; अजित पवार :‘राष्ट्रवादी’च्या मंत्र्यांची कानउघाडणी.बनावट पासपोर्ट प्रकरणावरून सरकारवर टीकाघायवळ बनावट पासपोर्ट प्रकरणावरही सुळे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. एक गुंड बनावट पासपोर्ट तयार करून देशाबाहेर जाऊ शकतो आणि शेतकरी कर्जासाठी अर्ज करताना त्याला दहा प्रश्न विचारले जातात, हे दुर्दैवी आणि चिंताजनक असल्याचे त्या म्हणाल्या. या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याबद्दल त्यांनी समाधानही व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.