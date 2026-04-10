Ishwari Pande : दृष्टिहीन जलतरणपटू ईश्वरीची घोड्यावरून मिरवणूक; पाल्कची सामुद्रधुनी पोहण्याच्या विक्रमानंतर जंगी स्वागत

नागपूर - अतिशय कठीण अशी पाल्कची सामुद्रधुनी यशस्वी पोहण्याची ऐतिहासिक व विश्वविक्रमी कामगिरी करून गुरुवारी (ता. ९) नागपुरात परतलेली दृष्टिहीन जलतरणपटू ईश्वरी पांडे हिचे शहरात जंगी स्वागत करण्यात आले. तसेच घोड्यावर बसवून तिची मिरवणूक काढण्यात आली. .१७ वर्षीय ईश्वरीने तीन दिवसांपूर्वी अथांग सागरातील भयंकर लाटा व धोकादायक समुद्री जिवांचा धैर्याने सामना करत तलाईमन्नार (श्रीलंका) ते धनुष्कोडी (भारत) ही ३८ किमी अंतराची पाल्कची सामुद्रधुनी अवघ्या ११ तास १५ मिनिटांत पोहून पार करीत विश्वविक्रम केला होता. ही मोहीम फत्ते करणारी ईश्वरी जगातील पहिली दृष्टिहीन जलतरणपटू ठरली होती. ही ऐतिहासिक कामगिरी करून ईश्वरी गुरुवारी सकाळी उपराजधानीत परतली..कुटुंबीय, नातेवाईक व क्रीडा विश्वातील चाहत्यांनी नागपूर रेल्वे स्थानकाबाहेर ईश्वरी व तिचे एनआयएस प्रशिक्षक संजय बाटवे यांचे जोरदार स्वागत केले. त्यानंतर तिची मेडिकल चौक ते क्रीडा चौकमार्गे हुडकेश्वर, आशीर्वादनगरातील घरापर्यंत घोड्यावरून जंगी मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी ईश्वरी हातात तिरंगा घेऊन होती. मार्गात जागोजागी तिच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. भव्य दिव्य स्वागताने ईश्वरीही भारावून गेली होती..जलतरणपटू ईश्वरीची घोड्यावरून मिरवणूकईश्वरीचे वडील कमलेश पांडे जिल्हा परिषदेत संगणक ऑपरेटर असून आई अरुणा पांडे यांच्यासह माजी नगरसेवक अजय बुग्गेवार, अविनाश देऊस्कर, संजय लोखंडे, डॉ. शारदा नायडू, शशांक बोकारे, सुखदेव धुर्वे तसेच शार्क ॲक्वेटिक स्पोर्टिंग असोसिएशन, क्रीडा भारती, सुभेदार आखाडाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. ईश्वरीने दोन वर्षांपूर्वीही एलिफंटा ते गेट वे ऑफ इंडिया हे १७ किमी सागरी अंतर पार केले होते..पाल्कची सामुद्रधुनी पार करणे सोपे नव्हते. या मोहिमेत अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. मात्र, हिंमत सोडली नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हे अंतर पार करायचे, या एकमेव उद्देशाने सर्व शक्ती झोकून दिली. ही उपलब्धी माझ्या एकटीची नसून, यात प्रशिक्षकांसह तमाम नागपूरकरांचा मोठा वाटा आहे. त्यांचे आशीर्वाद व शुभेच्छा पाठीशी असल्यामुळेच हा पराक्रम करू शकली.- ईश्वरी पांडे, दृष्टिहीन जलतरणपटू.