नागपूर

Ishwari Pande : दृष्टिहीन जलतरणपटू ईश्वरीची घोड्यावरून मिरवणूक; पाल्कची सामुद्रधुनी पोहण्याच्या विक्रमानंतर जंगी स्वागत

अतिशय कठीण अशी पाल्कची सामुद्रधुनी यशस्वी पोहण्याची ऐतिहासिक व विश्वविक्रमी कामगिरी दृष्टिहीन जलतरणपटू ईश्वरी पांडेने केली.
नागपूर - अतिशय कठीण अशी पाल्कची सामुद्रधुनी यशस्वी पोहण्याची ऐतिहासिक व विश्वविक्रमी कामगिरी करून गुरुवारी (ता. ९) नागपुरात परतलेली दृष्टिहीन जलतरणपटू ईश्वरी पांडे हिचे शहरात जंगी स्वागत करण्यात आले. तसेच घोड्यावर बसवून तिची मिरवणूक काढण्यात आली.

