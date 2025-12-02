Tadoba Tiger Project : ताडोबातील आरक्षण ‘हाउसफुल’! अधिवेशनाच्या निमित्ताने कार्यकर्ते आणि नेत्यांचा पर्यटनाचा बेत

नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राजकीय नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते राज्यातून नागपुरात दाखल होत असतात. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आलेले हे पाहुणे ताडोबा- अंधारी, पेंच, बोर व्याघ्र प्रकल्पासह उमरेड-कऱ्हांडलासह इतरही ठिकाणी वाघासह इतरही वन्यप्राण्यांच्या दर्शनासाठी जात असतात. त्यामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोअरचे आरक्षण पुढील चार जानेवारीपर्यंत ‘हाउसफुल’ आहे..पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुर्सापार, कऱ्हांडला, गोठणगाव अभयारण्याचे प्रवेशद्वारांचे आरक्षण पूर्ण झाले आहे. हिवाळी अधिवेशन आठ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. सध्यातरी दोन आठवड्याचे होईल असे सांगितले जात असले तरी बुधवारी (ता.३) होणाऱ्या बैठकीत याबद्दल निर्णय होणार आहे..अधिवेशन हे फक्त एकाच आठवड्याचे राहील असेही बोलले जात आहे. त्यामुळे ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंचमधील खुर्सापार प्रवेशद्वाराशिवाय इतर पर्यटनस्थळांसाठी नोंदणी झालेली नाही.अधिवेशनाच्या काळात विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांचा ओढा विदर्भातील सर्वच व्याघ्र प्रकल्पासह अभयारण्यात निसर्गाचा आनंद घेण्याकडे असल्याने या प्रकल्पाचे आगाऊ आरक्षण होत असते. अधिवेशनाच्या कालावधी निश्चित झाल्यानंतर विदर्भातील पेंच, उमरेड-कऱ्हाडला, टीपेश्वर, मेळघाटसह इतरही व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यात पर्यटकांची बुकिंगसाठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे अनेक ठिकाणी ‘व्हीआयपी’ आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. अभयारण्यात अधिक गाड्या सोडल्यास न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन होऊ शकते. त्यामुळेच अधिकारी वर्गाकडून काळजी घेतली जाते, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.