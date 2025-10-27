Nagpur Crime: गुंडाकडून टॅक्सीचालकाचा खून; कपिलनगरातील घटना, आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर : अपघातानंतर टॅक्सीचालक व ई-रिक्षाचालकात वाद झाला. याप्रकरणात गुंडाने उडी घेत साथीदारांच्या मदतीने टॅक्सीचालकाचा खून केला. शनिवारी (ता. २५) रात्री कपिलनगर हद्दीतील म्हाडा कॉलनीजवळ ही थरारक घटना घडली. कपिलनगर पोलिसांनी आठ आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे..राजेश ईश्वास ओरेकर (वय ४८, रा. नारी वस्ती, गणेश मंदिरजवळ) असे मृत टॅक्सीचालकाचे तर हर्षल मोरेश्वर कुथे (वय २६, रा. तक्षशीलानगर) असे मुख्य आरोपीचे नाव आहे. या घटनेत हर्षलही जखमी झाला असून त्याच्यावर मेयो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेश शनिवारी (ता.२५) मित्रांसोबत कारने मनसर येथे गेला होता. नागपुरात परतल्यावर रात्री नऊ वाजता त्याने पिंटू सुरेश राजपूत (वय ३२, रा. नारी वस्ती, गणेश मंदिरजवळ) या मित्राला तक्षशीला घाट येथे सोडून दिले. तिथून घरी जात असताना म्हाडा कॉलनी, पाण्याच्या टाकीजवळ त्याची टॅक्सी ई-रिक्षाला धडकली. यात ई-रिक्षाचे नुकसान झाले. ५० वर्षीय ई-रिक्षाचालकाने राजेशकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. बाजूलाच हर्षल आणि तब्बा, लकी, राभा व अन्य असे सात साथीदार बसून होते. त्यांनी राजेशला शिवीगाळ केली. यामुळे कारमध्ये बसलेला राजेश बाहेर आला आणि आरोपींना हटकले..हर्षलने थेट त्याला मारहाण सुरू केली. त्यामुळे राजेश पळून जाऊ लागला. साथीदारांनी त्याला पकडले. हर्षलने खिशातील चाकू काढून सपासप वार करीत त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले. झटापटीमध्ये हर्षलच्या पायाला दुखापत झाली. यामुळे साथीदार त्याला उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात घेऊन गेले..माहिती मिळताच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल ढोकळे यांच्यासह कपिलनगर पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. राजेशला मेयो रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. पिंटू राजपूत याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपींविरोधात कलम १०३(१), १८९(२), १९०, १९१(२) भा.न्या.सं., सहकलम १३५, ३७(१)(३) म.पो.का अन्वये गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे..Sangli Crime News : सांगलीत ऐन दिवाळीत खुनाची घटना, औद्योगिक वसाहतीत तरुणाचा दगडाने ठेचून खून.हर्षल कुख्यात गुंडकपिलनगर परिसरात राहणारा हर्षल कुथे याच्यावर अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून त्याची परिसरात दहशत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.