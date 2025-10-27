नागपूर

Nagpur Crime: गुंडाकडून टॅक्सीचालकाचा खून; कपिलनगरातील घटना, आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Nagpur News: अपघातानंतर टॅक्सीचालक व ई-रिक्षाचालकात वाद झाला. याप्रकरणात गुंडाने उडी घेत साथीदारांच्या मदतीने टॅक्सीचालकाचा खून केला. शनिवारी रात्री कपिलनगर हद्दीतील म्हाडा कॉलनीजवळ ही थरारक घटना घडली.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : अपघातानंतर टॅक्सीचालक व ई-रिक्षाचालकात वाद झाला. याप्रकरणात गुंडाने उडी घेत साथीदारांच्या मदतीने टॅक्सीचालकाचा खून केला. शनिवारी (ता. २५) रात्री कपिलनगर हद्दीतील म्हाडा कॉलनीजवळ ही थरारक घटना घडली. कपिलनगर पोलिसांनी आठ आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
murder
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com