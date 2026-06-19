शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता आठवड्यातून फक्त एक दिवस द्यावी लागणार उपक्रमांची माहिती, शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

नागपूर : वरिष्ठ कार्यालयीन पातळीवरून सातत्याने दिवसभरात विविध प्रकारची माहिती शालेय शिक्षकांकडून मागविली जाते. त्यामुळे शिक्षकांना अध्ययन करण्यास वेळ मिळत नसल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने होत आहेत. शिक्षकांना शैक्षणिक कार्यापेक्षा अशैक्षणिक कामेच अधिक करावी लागत असल्याची ओरड सर्व स्तरातून होते. या साऱ्या बाबींचा विचार करून शासनाने आता 'माहितीचा वार शनिवार' ठेवण्याचे निश्चित केल्याने शिक्षकांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे..सद्यस्थितीत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांचा अहवाल ऑनलाइन ऑफलाइन स्वरूपात शाळा स्तरावरून द्यावा लागतो. तसेच जिल्हास्तर, तालुकास्तर व केंद्रस्तरावरही माहिती शाळांना द्यावी लागते. यामुळे शिक्षकांचा अध्ययन -अध्यापनाचा वेळ माहिती तयार करण्यात व ऑनलाईन स्वरूपात माहिती सादर करण्यात जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे..CTET Exam : सीटीईटी परीक्षेसाठी शिक्षकांची सत्वपरीक्षा; एकीकडे निवडणुकीचे कर्तव्य दुसरीकडे भविष्याची चिंता.या निर्णयामुळे वरिष्ठ पातळीवरून शालेय स्तरावर मागितलेली ऑनलाइन, ऑफलाइन माहिती दररोज द्यावी लागणार नसून ही माहिती आठवड्यातून एकदाच शनिवारी देण्याचे स्पष्ट आदेश राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सर्व विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..या जिल्ह्यांमध्ये प्रयोगप्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत राज्यातील पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर, आष्टी, जिल्हा बीड, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार, एटापल्ली, जिल्हा गडचिरोली या तालुक्यातील प्रत्येकी एका केंद्रामध्ये 'माहितीचा वार शनिवार' या उपक्रमाची पथदर्शी स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात आली. यामध्ये आठवड्याभरात जी काही माहिती ऑनलाइन, ऑफलाइन स्वरूपात मागवली होती ती सर्व माहिती दर शनिवारी सादर करण्याबाबत कळवले होते..SSC Exam : ‘आता आम्ही पुढं शिकतूय, तुम्ही बी शिका!’ दहावी परीक्षेला ताई, आई, आजींकडून जोरदार अभ्यास.शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांना वारंवार माहिती संकलन व सादरीकरणाच्या कामातून दिलासा मिळणार आहे. परिणामी त्यांचा अधिक वेळ अध्यापन, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या उपक्रमांसाठी उपलब्ध होईल. परंतू स्थानिक स्तरावर या निर्णयाची काटेकोर अंमल बजावणी होणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती नागपूरचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.